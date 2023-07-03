الجمل: فشل الإخوان هو ما دفع المصريين للقيام بـ30 يونيو (فيديو)

شهدت شوارع السويس أجواءً احتفالية بمناسبة ذكرى خطاب 3 يوليو الذي اعتبره المحتفلون استجابة سريعة لمطالب ثوار 30 يونيو.

يقول عبد اللطيف الجمل، رئيس مجلس إدارة إحدى الصحف المحلية في السويس، إنه تلقى الخطاب وسط آلاف المترقبين في شوارع وميادين المدينة الباسلة، لافتًا إلى أن احتفالنا بـ 30 يونيو يحمل نقاط كثيرة أهمها تعديل المسار من الهبوط للهاوية فى ظل حكم سابق ونظام لم يؤت بثماره ولم يرض الشعب المصري.

أوضح الجمل أن فشل النظام هو ما دفع الشعب للقيام بثورة سلمية، ودفع القيادة السياسية والقوات المسلحة والقيادات الدينية والإعلامية وكل المهتمين بالسياسة لتغيير مسار الأحداث في مصر.

أكد رئيس مجلس إدارة إحدى الصحف المحلية بالسويس أن التغيير تم الى الأفضل لوضع مصر على الطريق الصحيح:"بشكل عام يوم 3 يوليو كنت في أحد الأماكن للتسوق في السويس وشفت البيان المشير فى التلفزيون واتفرجت عليه وبصراحه كنت سعيد بحدوث تغير سياسي لأن الوضع لم يكن مرضي لكثير لكن ما تم اعتقد انه كان مرضي ووضع مصر على الطريق الصحيح".

ويصف عبد اللطيف الخطاب بأنه جاء كعادته مطمئنًا لقلوب ملايين المنتظرين الذين وضعوا ثقتهم في القوات المسلحة معتبرينهم ملاذهم الأخير للاحتماء من فاشية النظام الإخواني.