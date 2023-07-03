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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فريدة الشوباشى: الإخوان كانوا يخططون لتقسيم مصر إلى دويلات لإضعافها

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنه إذا لم يحتشد المصريون في ٣٠ يونيو لكان الشعب ظل في كابوس حتى يومنا هذا، معبرة: "أيام حكم الإخوان كنا بنصحى على صوت الموت والقتل، ولكن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بنشهد إنجازات في قطاعات مختلفة، والسبب في ده إن الرئيس مواطن مصري لكن دول مش مصريين".

مصر فجر الضمير 

وأكدت الشوباشي، خلال لقائها عبر فضائية " دي إم سي"، أن مصر فجر الضمير، وهي أول دولة نادت بالتوحيد، لذا شعارات الإخوان المستمرة بالتكفير خير دليل على قلة دينهم.

وتابعت: "كان عندي ثقة إن ربنا هيحمي مصر لكن كنت مرعوبة من قيام حرب أهلية، وهذا الشعور كان سببه التفرقة التي كان يريد الإخوان زرعها بين المصريين".

واستطردت: "المرأة المصرية مرتبطة بالأرض المصرية منذ فجر التاريخ، حيث تقف بجوار زوجها دائماً، فهي اللي ربت جيل ٣٠ يونيو للنزول في الشوارع والميادين لرفض حكم الإخوان".

تقسيم مصر 

وأضافت الشوباشي في حديثها، أن الرئيس السيسي قدر دور المرأة بصورة غير مسبوقة، وأكد أنه لا يوجد تمييز بين المصريين سواء رجالا أو نساء.

وتابعت: "الإخوان كانوا يخططون لتقسيم مصر إلى دويلات صغيرة لإضعاف قوة مصر، ومش هغفر أبدًا لعصام العريان لما قال لأمريكا صوروا الشوارع في مصر وشوفوا عدد المحجبات علشان الجميع يعرف إننا جايين نحكم الدولة".

فريدة الشوباشي 30يونيو دي ام سي المرأة في عهد السيسي حكم الإخوان

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