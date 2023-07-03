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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى 3 يوليو.. أهالي القائد إبراهيم: "نجحنا في رسم مستقبل لا يرى سوى الأمان والإنجازات"

٣٠ يونيو
٣٠ يونيو

اجتمع أهالى الإسكندرية في مثل هذا اليوم 3 يوليو 2013 في ميدان القائد إبراهيم ليتفقوا على كلمة واحدة لا لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدين اتحادهم حول خطاب “خارطة المستقبل” للرئيس عبد الفتاح السيسي.

محمود عامر، أحد التجار في ميدان القائد إبراهيم، يقول إنه مع كل ذكرى لثورة ٣٠ يونيو أو يوم العيد بذكرى ٣ يوليو، نتذكر كامل التفاصيل التي حدثت في هذا اليوم، من اتحاد الشعب المصري والتوافد متحدين على كلمة واحدة لاستكمال طريق جديد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بينما يسترجع يحيي مصطفى، أحد التجار في ميدان القائد إبراهيم ذكرياته، قائلا إن الهتافات كانت تملأ الأرجاء والأعلام المصرية في يد الكبار والصغار وظللنا نحتفل لإزاحة الغمة وانتهاء أيام الظلم والظلام وليتجدد الأمل بداخلنا.

وواصل كريم السيد، أحد التجار في ميدان القائد إبراهيم، أن بقرار مصيري أصبحت لمصر مكانتها الرائدة، وأصبحنا نحن كشعب نشعر بأمان كنا نفتقده في عصر الإخوان الإرهابيين الذين روعونا وجعلونا نشعر بالخوف وقلة الإرادة وأننا لا بد من أن نكون تابعين ولسنا أصحاب قرار ولكننا نجحنا في أن نسلب قرارنا من بين أيديهم بقيادة الرئيس السيسي وأن نرسم مستقبلا لا يرى سوى الأمان والإنجازات.

٣٠ يونيو الإسكندرية القائد إبراهيم ثورة ٣٠ يونيو ٣ يوليو

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