قبل امتحان الثانوية غدًا.. رابطة معلمى الرياضيات يقدمون 5 نصائح لطلاب "علمى رياضة"

يخوض طلاب الصف الثالث الثانوي غدًا امتحان مادة الاستاتيكا، وقامت رابطة معلمى الرياضيات بتوجيه بعض النصائح لطلاب الصف الثالث الثانوي قبل امتحان غدًا وجاءت كالتالي:

1- اسأل مدرس مادة الرياضيات:

لا تخجل مطلقاً من أن توجه سؤالاً لمدرسك إذا كنت لا تفهم أي شيء في مادة الرياضيات حتى لو كنت مضطراً إلى سؤاله عشرات المرات، فهذه التفاصيل هامة جداً لأنه إذا كان هناك شيئا في المسألة لا تستطيع فهمه فهذا سيؤثر على اجاباتك وتفهمك لباقي الدروس، فلا تترك سؤالاً أو مسألة دون أن تفهمها.

2- تعلم أساسيات الرياضيات:

أساسيات الرياضيات والقوانين هي الأساس الذي سوف ترتكز عليه في حلك للتمارين والدروس بعد ذلك، فيجب أن تتعلم الجمع والطرح وعمليات الضرب والقسمة جيد جداً لأنها سوف تكون في كل دروس ومسائل الرياضيات، ولا تستطيع أن تفهم أي درس من الدروس بدون أن تدرك أساسيات الرياضيات الهامة لأنك إذا وقعت في أي خطأ فيها حتى إذا كنت تفهم الدروس سوف يصبح كارثة ولن تستطيع أن تنجح في حل المسائل.

3- تعليم كل القواعد الأساسية في الهندسة:

إن القواعد الأساسية في الهندسة هي الأساس الذي سيقوم عليه كل المسائل ودروس الهندسة والجبر وحساب المثلثات، إلخ.

4- المسألة الرياضية عبارة عن لعبة:

تعامل مع أي مسألة رياضية وكأنها لعبة تلعبها، واعتبر أنها تحدي بينك وبين مادة الرياضيات، واعتبر هذه المسألة أنها عبارة عن لعبة ذكاء وأنت تريد أن تحلها وأن تتعرف على أسرارها، في هذه الحالة سوف تضع كل حواسك حتى تقوم بالتركيز على فك هذا اللغز وبهذا ستجدها بسيطة وسهلة ان شاء الله وستجد المتعة في حل المسائل.

5- ابتعد عن أي أفكار سلبية:

لا تصيب نفسك بالإحباط ولا تدع أية أفكار سوداوية تدخل إلى رأسك فلا تفكر بأنك شخص فاشل أو أنك لست بارعاً في حل مسائل الرياضيات، تعلم، وركز وثابر، واجعل ثقتك بنفسك وبقدراتك ليس لها حدود، سوف تجد نفسك عبقري في مادة الرياضيات.