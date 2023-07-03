كنت فين وقت بيان 3 يوليو| النائب عصام دياب: تواجدت مع ملايين المصريين أمام قصر الاتحادية

البيان أنقذ مصر من حرب أهلية ..

قال النائب عصام دياب، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، إن بيان 3 يوليو الذي تم الإعلان من خلاله عن خارطة الطريق، وألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسي حينها، عبّر عن كافة مطالب الشعب المصرى، وكان بداية لمسيرة إنقاذ لحماية مصر من حرب أهلية كانت مهددة أن تلحق بها، وكان مقدمة لبناء الجمهورية الجديدة، وهي جمهورية بناء وتعمير واستعادة وجه مصر الحضاري و مكانتها إقليميا ودوليا، وإحياء الريف المصري والقضاء على العشوائيات، وتتمكن الدولة المصرية من تحقيق العديد من الإنجازات بمختلف القطاعات، وكان محور نجاحها هو إرادة الشعب المصري.

وأشار النائب إلى أنه كان أثناء إلقاء البيان وسط جموع الملايين من أفراد الشعب المصري، وكان أمام القصر الرئاسي بالاتحادية للمطالبة برحيل حكم المرشد.

وأضاف عضو مجلس النواب أن بيان 3 يوليو تجسيد حقيقي للانتصار للإرادة المصرية والتلاحم بين الجيش والشعب المصري في مواجهة أي تهديدات أو مخاطر تحاك ضد الدولة المصرية، حيث قامت القوات المسلحة المصرية بدورها الوطني في تلبية نداء الشعب الذي دعاها للتدخل لإنقاذ البلاد، فكانت الاستجابة بإعلان خارطة طريق ترسم مستقبل هذا الوطن، وتضع روشتة للخروج من الأزمة التي فرضت على مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب إلى أن تلك المرحلة كانت بداية الانتقال إلى مرحلة جديدة ركزت فيها الجهود على البناء والتعمير والإصلاح، فتمكنت مصر من إحداث طفرة شهد لها العالم أجمع، خاصة في مجال البنية التحتية، فأصبحت دولة رائدة في هذا المجال إقليميا، بالإضافة إلى تقدمها الكبير في مجال الطاقة وتحولها إلى مركز إقليمي للطاقة تقوم بالتصدير إلى دول إقليمية وأوروبية، كما خطت خطوات مذهلة في طريق تطوير الموانئ المصرية وإدخال مصر خريطة اللوجستيات في العالم، مستفيدة من موقعها ومميزاتها، كذلك تنمية القطاع الصناعي وتوطين الصناعات، وغيرها من الإنجازات التي يصعب حصرها.