ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البيان أنقذ مصر من حرب أهلية ..

كنت فين وقت بيان 3 يوليو| النائب عصام دياب: تواجدت مع ملايين المصريين أمام قصر الاتحادية

النائب عصام دياب
النائب عصام دياب

قال النائب عصام دياب، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، إن بيان 3 يوليو الذي تم الإعلان من خلاله عن خارطة الطريق، وألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسي حينها، عبّر عن كافة مطالب الشعب المصرى، وكان بداية لمسيرة إنقاذ لحماية مصر من حرب أهلية كانت مهددة أن تلحق بها، وكان مقدمة لبناء الجمهورية الجديدة، وهي جمهورية بناء وتعمير واستعادة وجه مصر الحضاري و مكانتها إقليميا ودوليا، وإحياء الريف المصري والقضاء على العشوائيات، وتتمكن الدولة المصرية من تحقيق العديد من الإنجازات بمختلف القطاعات، وكان محور نجاحها هو إرادة الشعب المصري.

وأشار النائب إلى أنه كان أثناء إلقاء البيان وسط جموع الملايين من أفراد الشعب المصري، وكان أمام القصر الرئاسي بالاتحادية للمطالبة برحيل حكم المرشد.

وأضاف عضو مجلس النواب أن بيان 3 يوليو تجسيد حقيقي للانتصار للإرادة المصرية والتلاحم بين الجيش والشعب المصري في مواجهة أي تهديدات أو مخاطر تحاك ضد الدولة المصرية، حيث قامت القوات المسلحة المصرية بدورها الوطني في تلبية نداء الشعب الذي دعاها للتدخل لإنقاذ البلاد، فكانت الاستجابة بإعلان خارطة طريق ترسم مستقبل هذا الوطن، وتضع روشتة للخروج من الأزمة التي فرضت على مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب إلى أن تلك المرحلة كانت بداية الانتقال إلى مرحلة جديدة  ركزت فيها الجهود على البناء والتعمير والإصلاح، فتمكنت مصر من إحداث طفرة شهد لها العالم أجمع، خاصة في مجال البنية التحتية، فأصبحت دولة رائدة في هذا المجال إقليميا، بالإضافة إلى تقدمها الكبير في مجال الطاقة وتحولها إلى مركز إقليمي للطاقة تقوم بالتصدير إلى دول إقليمية وأوروبية، كما خطت خطوات مذهلة في طريق تطوير الموانئ المصرية وإدخال مصر خريطة اللوجستيات في العالم، مستفيدة من موقعها ومميزاتها، كذلك تنمية القطاع الصناعي وتوطين الصناعات، وغيرها من الإنجازات التي يصعب حصرها.

النائب عصام دياب مجلس النواب محافظة الاسماعلية بيان 3 يوليو 3 يوليو عبدالفتاح السيسي الشعب المصري

الأكثر قراءة

العشق الحرام.. لقاءات فى الخفاء بين حبيبين تنتهى بفضيحة بالساحل

بعد نبأ وفاته المفاجئة.. أحمد قنديل يتصدر ترند جوجل

بـ6 دقائق فقط.. كيف خدعت "أوشين جيت" عملاءها برحلتها الملعونة لتيتانيك؟

جورى خرجت للاحتفال بالعيد مع أسرتها فحول أتوبيس جسدها لأشلاء

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2023

بعد خضوعه لعملية جراحية.. خروج الإعلامى أحمد يونس من المستشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

سيد أبو ليلة

علاقة رضوى بالخروف.. وقصف الجبهة بصناعة المحتوى

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

حسن مرهج لـ"الدستور": إسرائيل تخشى من تحول جنين لغزة جديدة

الخارجية الفلسطينية: حكومة نتنياهو تريد تفجير ساحة الصراع وإطلاق دوامة العنف والفوضى

سياسى فلسطينى لـ"الدستور": إسرائيل تصعّد فى جنين بشكل متقطع لتجنب ردود الفعل الدولية