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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بـ6 دقائق فقط.. كيف خدعت "أوشين جيت" عملاءها برحلتها الملعونة لتيتانيك؟

الغواصة تيتان
الغواصة تيتان

أعاد نشطاء التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو ترويجيا للغواصة تيتان ورحلاتها التي وصفوها بالمعلونة إلى حطام سفينة تيتانيك.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مقطع الفيديو الذي نشرته شركة أوشن جيت عبر وسائل الإعلام المختلفة جاء قبل أسابيع فقط من كارثة الغواصة تيتان، وكان مدته 6 دقائق فقط، وصفت فيها الرحلة بأنها لا يمكن تخيلها.

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فيديو خادع

وأضافت أن الغواصة تيتان انفجرت داخليًا وعلى متنها 5 أشخاص، منهم الرئيس التنفيذي للشركة ستوكون راش، خلال رحلتها إلى حطام سفينة تيتانيك.

وتابعت أن الفيديو، الذي نُشر قبل 10 أسابيع من الكارثة وتحديدًا في 4 أبريل، يشير بشكل مخيف إلى "سلامة" السفينة عدة مرات خلال الفيديو.

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ويقول الراوي: "إنها فرصة لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر حتى تكون أحد أفراد الطاقم المدربين تدريباً خاصاً على الغوص بأمان إلى حطام تيتانيك، استعد لرحلة عمقها 12500 متر في قاع البحر، هذه ليست رحلة تشويق للسائحين، إنها أكثر من ذلك بكثير".

ظهر في المقطع رائد فضاء ناسا الدكتور سكوت بارازينكسي، الذي قال: "إنه مصمم بشكل جيد للغاية وآمن للغاية، والفريق يركز بشدة على السلامة أولاً".

وتضيف الفارسة كيلي بارسونز، التي تحدثت أيضًا في الفيديو للترويج: "أعتقد أن التواصل بين الغواصة والسفينة الأم هو مفتاح الأمان، مع العلم بأنهم لم يفقدوا التواصل مع الغواصة في أي رحلة سابقة".

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن الغواصة انطلقت من نيوفاوندلاند صباح يوم الأحد 18 يونيو 2023، في رحلة كان من المفترض أن تكون لمدة ساعتين فقط يتفقد فيها الركاب الخمس حطام سفينة تيتانيك، ومع ذلك، فقد الاتصال بين الغواصة والسفينة الأم بعد ساعة و45 دقيقة من بدء هبوطها.

ويُظهر المقطع أيضًا الرئيس التنفيذي للشركة ستوكون راش الذي لاقى حتفه مع باقي ركاب الغواصة، كما يظهر عدد من الأشخاص في الغواصة وهم يضحكون أثناء تدريبهم على مهمة "محفوفة بالمخاطر".

ويقول خبير أمن البرمجيات آرون نيومان، وهو أحد القلائل الذين ظهروا في الفيديو لتسليط الضوء على مخاطره: "هذه ليست رحلة في ديزني، هناك الكثير من المخاطر التي تنطوي عليها وهناك الكثير من التحديات".

يشرح الراوي أيضًا كيف يتم إجراء "فحص أمان شامل" بعد كل رحلة للاستعداد للرحلة التالية.

أوشين جيت فيديو ترويجي الغواصة تيتان تايتنيك حطام سفينة

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