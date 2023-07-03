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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غدًا.. حلقة عمل حول وضع السياسات القائمة على الوعي بالمخاطر

الاسكوا
الاسكوا

تعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، غدًا الثلاثاء، حلقة عمل حول وضع السياسات القائمة على الوعي بالمخاطر، حيث أشارت الإسكوا إلى أن المنطقة العربية تواجه طائفة من الأزمات والنزاعات والصدمات المناخية والتحديات الإنمائية. 

وطوّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، لمواجهة هذه الصعوبات، أداة ومنهجية عمل متكيّفة مع بيئة المنطقة المتقلّبة للاستجابة لاحتياجاتها الماسة ومساعدة الحكومات وصانعي السياسات على تعزيز التعاون في ما بينهم. في هذا الإطار.

وتنفذ الإسكوا، بالتعاون مع وزارة التخطيط في ليبيا، برنامجًا تدريبيًا يرمي إلى تعزيز قدرات فريق الوزارة على تحديد المخاطر وفهمها وتفسيرها وتحليل آثارها، وتوقع تداعياتها المستقبلية، والهدف من هذا البرنامج هو مساعدة المشاركين على وضع سياسات تقوم على الوعي بالمخاطر من أجل المحافظة على الاستقرار وتحقيق النمو والازدهار.

الإسكوا حلقة عمل الوعي المنطقة العربية الصدمات المناخية

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