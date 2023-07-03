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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قصة أسرة فقدت 6 أشخاص خلال رحلة لحضور حفل زفاف بالبحيرة

الحادث
الحادث

عاشت أسرة مكونة من 11 فردا من عائلة الجازوى المقيمة بقرية غراقة حامد التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، حالة من السعادة والفرح بمناسبة الذهاب إلى مدينة العلمين، من أجل حضور زفاف أحد افراح العائلة وبدأت الأسرة في التجهيز للرحلة، وجمعوا الملابس والطعام والعصائر، وانطلقوا في الرحلة صباح اليوم التالي، وكان معهم شقيقان وشقيقتهما وزوجها وأبناؤهم، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ انتهت الرحلة بمأساة حيث توفى 6 أشخاص من أفراد العائلة.

توجهت الأسرة في رحلتهم إلى مدينة العلمين، مستقلين سيارة "نصف  نقل" تابعة لأحد أفراد العائلة، ولكن قبل وصولهم، وقع حادث مروع أودى بحياة 6 أفراد من الأسرة، بالإضافة إلى إصابة  5 آخرين من الركاب الذين تم نقلهم إلى المستشفى.

وبعد ورود الخبر المؤلم، سادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي قرية "غراقة حامد"، وتوجه العديد منهم إلى لاستلام جثامين الأفراد الذين توفوا في الحادث المروع، ويستعد أهالي القرية حالياً لتشييع جثامين الـ6 أشخاص المتوفين من أسرة واحدة. 

وأكد وليد الجابوصى أحد سكان القرية، أن الأشخاص الذين توفوا في الحادث، كانوا ذاهبين إلى مدينة العلمين بمحافظة مطروح، من أجل حضور حفل زفاف أحد الأقارب مضيفا إلى أن جميع أهالى القرية فى حالة ذهول منذ سماع خبر الحادث الأليم الذى راح ضحيته 6 أشخاص من أسرة واحدة ، وهم: "حمادة عيد عطية الجازوي"، "أنس عيد عطية الجازوي"، "محمد رمضان الجازوي"، وشقيقتهم "حرم إبراهيم سليم سلمي"، بالإضافة إلى "أحمد جابر عطية الجازوي" و"ميرنا رمضان عطية الجازوي".

تم تشييع جثامينهم وإقامة العزاء في عزبة غراقة حامد بقرية البستان بمحافظة البحيرة.

تعرضت سيارة نصف نقل لحادث انقلاب على طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو ١٠٥، مما أسفر عن وفاة ٦ أشخاص وإصابة ٥ آخرين بجروح وكسور وكدمات في مختلف أنحاء الجسم. تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لتلقى العلاج، فيما تم التحفظ على جثامين الضحايا تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث.

 تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

6 أشخاص 5 آخرين السعادة والفرح العلاج اللازم الصحراوي جروح وكدمات متفرقة

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