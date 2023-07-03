ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس تعليم الشيوخ: بيان 3 يوليو علامة فارقة فى تاريخ الدولة المصرية

نبيل دعبس
نبيل دعبس

قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس الشيوخ ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن بيان الثالث من يوليو كان علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية.

وأضاف دعبس أنه: لولا هذا الموقف الشجاع من رجل شجاع هو الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والانتاج الحربي وقتها، الذي لم يخش إلا الله ولم يضع في اعتباره إلا مصلحة الدولة المصرية وأمنها القومي والحفاظ على ترابها ووحدتها والحفاظ على دماء الشعب المصري وعدم ترويعه من جماعة سرقت مصر لمصالح ضيقة ولأجندات خارجية ، لكانت مصر على غرار ما حدث في بعض الدول المجاورة.

وأوضح دعبس: لولا هذا البيان لما شهدت مصر خلال العشرية الماضية تلك الطفرة الكبيرة التي يشهد لها القاص والدان، لأنها إنجازات ومشروعات لا ينكرها إلا جاحد أو أعمي البصر والبصيرة أو صاحب هوي، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة التي لكل مصري فيها نصيب في مختلف المجالات.

حزب مصر الحديثة مجلس الشيوخ لجنة التعليم والبحث العلمي بيان الثالث من يوليو الدولة المصرية

الأكثر قراءة

كشف تفاصيل الواقعة... ضحية جديدة فى "حادث التجمع"

نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2023 في مادة الكيمياء

الشهوة المحرمة.. 24 ساعة تكشف كواليس مقتل عجوز الطالبية بيد شاب ليلة العيد

المئات يشيعون جنازة الفنان أحمد قنديل.. وأشرف زكى يحمل جثمانه

لحظات الرعب الأخيرة.. ماذا واجه ركاب الغواصة تيتان قبل انفجارها؟

بسبب الخروف.. بلاغ يتهم رضوى الشربينى بإهانة الرجال المصريين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون و تجارب ( 7 ) محمد عثمان اسماعيل

سيد أبو ليلة

علاقة رضوى بالخروف.. وقصف الجبهة بصناعة المحتوى

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

سياسي فلسطيني لـ"الدستور": إسرائيل تصعد في جنين بشكل متقطع لتجنب ردود الفعل الدولية

رئيس الوزراء الفلسطينى: نتواصل مع الدول الشقيقة لوقف العدوان الإسرائيلى على جنين

مفتى القدس يحذر من محاولة الاحتلال الإسرائيلى التدخل فى إدارة "الأقصى" وإغلاق أبوابه