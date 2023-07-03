رئيس تعليم الشيوخ: بيان 3 يوليو علامة فارقة فى تاريخ الدولة المصرية

قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس الشيوخ ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن بيان الثالث من يوليو كان علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية.

وأضاف دعبس أنه: لولا هذا الموقف الشجاع من رجل شجاع هو الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والانتاج الحربي وقتها، الذي لم يخش إلا الله ولم يضع في اعتباره إلا مصلحة الدولة المصرية وأمنها القومي والحفاظ على ترابها ووحدتها والحفاظ على دماء الشعب المصري وعدم ترويعه من جماعة سرقت مصر لمصالح ضيقة ولأجندات خارجية ، لكانت مصر على غرار ما حدث في بعض الدول المجاورة.

وأوضح دعبس: لولا هذا البيان لما شهدت مصر خلال العشرية الماضية تلك الطفرة الكبيرة التي يشهد لها القاص والدان، لأنها إنجازات ومشروعات لا ينكرها إلا جاحد أو أعمي البصر والبصيرة أو صاحب هوي، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة التي لكل مصري فيها نصيب في مختلف المجالات.