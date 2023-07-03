أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين، تعاقده رسميًا مع النجم الإيطالي ساندرو تونالي، لاعب ميلان، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

نيوكاسل يونايتد يُعلن تعاقده مع ساندرو تونالي من ميلان

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا رسميًا، أكد تعاقده مع ساندرو تونالي من صفوف ميلان الإيطالي، مقابل 70 مليون يورو، بالإضافة إلى نسبة 10% من قيمة بيعه مستقبلًا.

وأفاد نادي نيوكاسل يونايتد في بيانه:"يسعدنا الإعلان عن ضم ساندرو تونالي من نادي ميلان الإيطالي بعقد لمدة 5 مواسم حتى عام 2028".

ومن المنتظر أن يُدعم لاعب الوسط الإيطالي، صاحب الـ23 عامًا، صفوف إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، في الموسم الجديد 2023-2024.

يأتي ذلك بعدما أكدت بعض التقارير الصحفية، إلى رفض نادي ميلان للعرض الأول الذي كان مُقدمًا من نيوكاسل يونايتد، والذي يبلغ قيمته 50 مليون يورو، ليضطر النادي الإنجليزي إلى رفع قيمة العرض الجديد.

وبعد إتمام الصفقة، فإن ساندرو تونالي أصبح أغلى لاعب إيطالي في تاريخ كرة القدم، متجاوزًا مواطنه جورجينيو، الذي انضم إلى صفوف تشيلسي في عام 2018، قادمًا من نابولي مقابل 57 مليون يورو.

كذلك يُعد تونالي أغلى لاعب يرحل عن صفوف ميلان، متفوقًا على ريكاردو كاكا، الذي انضم إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في صيف 2009، مقابل 67 مليون يورو.

يذكر أن تونالي كان قد انضم إلى صفوف ميلان في صيف 2020، وشارك في 130 مباراة، سجل خلالهم 7 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة، وتوّج معهم بلقب الدوري الإيطالي.