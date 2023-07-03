محافظة الإسكندرية: رفع 23 ألف طن مخلفات صلبة خلال أيام عيد الأضحى

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بزيادة معدلات رفع القمامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع، مؤكدًا على ضرورة ظهور المدينة بشكل يليق بها أمام أهلها وزوارها.

واستجابة لمطالب المواطنين برفع المخلفات والاهتمام بنظافة الشوارع الجانبية؛ تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، مع رؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر، أعمال رفع القمامة من الشوارع، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها.

وعلى الصعيد ذاته؛ فقد تم رفع نحو 23 ألف طن مخلفات صلبة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، كما تم تكثيف عملية كنس الشوارع وانتشار عمال شركة النظافة في جميع الأحياء حيث تم كنس أكثر من 12 ألف شارع رئيسي وجانبي، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط مناطق المزارات والمتنزهات والحدائق العامة للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

وكان قد كلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات مفاجئة علي القطاعات الخدمية، وشدد على استمرار الاستعدادات القصوى، وتكثيف الحملات بجميع القطاعات خلال أيام العيد، كما شدد على التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وحملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة المساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، محذرًا بعدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

وأكد الشريف على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار الـ24 ساعة، لاستقبال كل شكاوى المواطنين أو أي بلاغات، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري معها.

رفع المخلفات

رفع المخلفات

رفع المخلفات