"القاهرة الإخبارية": ردود فعل واسعة حول اقتحام الاحتلال الإسرائيلى مدينة جنين (فيديو)

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الإثنين ردود فعل واسعة حول اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين.

وزارة الخارجية المصرية

أدانت وزارة الخارجية المصرية الاعتداءات الإسرائيلية، واعتبرتها انتهاكا سافرا لأحكام القانون والشرعية الدوليين، مؤكدة رفض مصر الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية.

وزارة الخارجية الأردنية

دعت وزارة الخارجية الأردنية المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وطالبت بوقف الاعتداءات التي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

جامعة الدول العربية

حملت جامعة الدول العربية دولة الاحتلال المسئولية الكاملة عن العدوان على جنين بوصفها جرائم حرب، وحذرت من تبعات هذا العدوان وتداعياته البالغة الخطورة على الأمن والاستقرار بفلسطين والمنطقة.

البرلمان العربى

استنكر البرلمان العربي العدوان الإسرائيلي على جنين، مطالبًا بتحرك عاجل لوقف آلة الحرب الإسرائيلية.

منظمة التعاون الإسلامى

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل في مدينة جنين ومخيمها.

المنسقة الأممية للشئون الإنسانية فى فلسطين

قالت المنسقة الأممية للشئون الإنسانية في فلسطين: نشعر بقلق بالغ من حجم العدوان الإسرائيلي العسكري على جنين ومخيمها، مطالبًا الاحتلال الإسرائيلي بتأمين دخول طواقم الإسعاف إلى جنين.