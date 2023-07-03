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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

لما ربطت الكنيسة إفطار صوم الرسل بذكرى استشهاد القديسين بولس وبطرس؟

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية الارثوذكسية

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية بفترة صوم الرسل التي تنتهي يوم 12 من شهر يوليو الجاري، بعد 37 يوما من الصوم المتصل.

وتربط الكنيسة بين ختام فترة صوم الرسل بذكرى استشهاد القديسين بولس وبطرس، وعن السبب بذلك قال شريف برسوم الباحث الطقسي في تصريح خاص لـ الدستور: إن البعض يتهيأ له إن في ذلك تقليل لبقية رسل السيد المسيح إلا أن ذلك لا علاقة له بالحقيقة فالحقيقة ان في بطرس وبولس اشارة لكل التلاميذ والرسل إذ ان بطرس تلميذا وبولس رسولا.

كمان أن عدد التلاميذ والرسل كبير جدا، فالمرسلين فقط يتجاوزون الـ80 فردا وتحتفل بهم الكنيسة كل واحد في موعد رحيله او استشهاده، الا ان بولس وبطرس تحديدا قطبين في الحياة الكرازية فكان بطرس رسول اليهود الذي عرفهم على شخصية المسيح الذين هم قتلوه وان هو المخلص الذي تنبأت عنه النصوص الواردة في التوارة، بينما بولس الرسول هو رسول الامم الذي جاب ارجاء العالم يتحدث عن شخص المسيح في 14 رسالة أرسلهم إلى معظم المؤمنين والمسيحيين الجدد.

كما أشار إلى أن سفر أعمال الرسل الذي تقرأ منه الكنيسة يوميا في قراءات الابركسيس بالقداس الالهي يمتلئ بمواقف بولس وبطرس اللذين جابا ارجاء العالم تاسيسا للكنائس فعلى سبيل المثال بطرس هو من اسس اول كرسي رسوليا بعد كرسي اورشليم الذي تاسس بالفطرة حيث كان المؤمنون الأوائل وهو كرسي انطاكية.

لذلك ربطت الكنيسة إفطار صوم الرسل بذكرى استشهاد القديسين بولس وبطرس معتبرة اياه عيدا للرسل جميعهم.

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