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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كيف ينجح قطاع الأعمال في الترويج الجيد للفرص الاستثمارية؟

د.كريم عادل
د.كريم عادل

قال كريم عادل، الأمين العام المساعد للشؤن الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية أنه  تعد وزارة قطاع الأعمال في مصر من أهم الجهات التي تسعى لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

أضاف د.عادل، لـ"الدستور"، أنه لتحقيق هذا الهدف، يجب على الوزارة أن تقوم بالترويج الجيد للفرص الاستثمارية المتاحة في شركاتها التابعة، لافتًا إلى أنه سنلقي الضوء على كيفية نجاح وزارة قطاع الأعمال في مصر في تحقيق هذا الهدف.

أولاً: يجب على الوزارة أن تعمل على تعزيز الشفافية ونشر المعلومات المهمة حول الشركات التابعة لها والفرص الاستثمارية المتاحة فيها، يمكن تحقيق ذلك من خلال إطلاق موقع إلكتروني رسمي  يحتوي على معلومات مفصلة عن كل شركة، بما في ذلك تفاصيل المشاريع المتاحة للاستثمار، القطاعات الصناعية المستهدفة، العوائد المتوقعة، والإجراءات الاستثمارية حيث يجب أن يكون الموقع سهل الاستخدام ومتاح باللغات المختلفة لجذب المستثمرين الأجانب.

ثانياً: ينبغي على الوزارة تنظيم الفعاليات والمؤتمرات الاستثمارية المحلية والدولية يمكن أن تكون هذه الفعاليات مناسبة لعرض الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين المحتملين. 

يجب أن يشارك في هذه الفعاليات ممثلون عن الشركات التابعة للوزارة والجهات المعنية بالاستثمار والسفراء ورجال الأعمال المحليين والدوليين. يجب على الوزارة تنظيم جلسات حوارية وورش عمل لتبادل الخبرات وتعزيز التواصل بين المستثمرين والشركات.

ثالثاً، ينبغي على وزارة قطاع الأعمال في مصر الاستفادة من وسائل التواصل للترويج للفرص الاستثمارية. يمكن إنشاء صفحات رسمية على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ولينكد إن، ونشر المحتوى المتعلق بالفرص الاستثمارية والمشاريع المحددة. يمكن أيضًا استخدام وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن الفرص الاستثمارية وتسليط الضوء على نجاحات الشركات التابعة للوزارة.

رابعاً، يجب على الوزارة تسهيل إجراءات الاستثمار وتقديم دعم للمستثمرين. يمكن تقديم خدمات واستشارات للمستثمرين بشأن الإجراءات القانونية والتنظيمية والضريبية والتمويلية. يجب أن تكون الإجراءات الإدارية سريعة وفعالة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الشركات التابعة.

يجب على وزارة قطاع الأعمال في مصر العمل على تحسين الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في شركاتها التابعة من خلال تعزيز الشفافية، تنظيم الفعاليات والمؤتمرات، استخدام وسائل التواصل، تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتقديم الدعم للمستثمرين.

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