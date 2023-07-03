إصابة 4 فى حادث تصادم على طريق طما سوهاج

شهد طريق كوم أشقاو طما دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ربع نقل، ودراجة نارية، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين للمستشفى طما المركزى لتلقى العلاج اللازم.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا بوقوع مصادمة على الطريق بناحية قرية كوم أشقاو دائرة مركز طما بين سيارة نقل ودراجة نارية ووجود مصابين تم رفع آثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة الأولية بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة نقل وبين دراجة نارية بناحية قرية كوم أشقاو نتج عن المصادمة إصابة م . إ .ع 22 سنة باشتباه كسر بالساق اليمني وجرح رضي بفروة الرأس، وإصابة م . ع . ع 22 سنة باشتباه كسر بالذراعين والساقين وسحجات وكدمات بالجسم، وإصابة م . م . ح 43 سنة بجرح بالأنف وإشتباه ما بعد الارتجاج، وإصابة أ . ع . ع 38 سنة بجرح رضى باليد اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى طما المركزى وتم رفع آثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت جهة التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة.