أمين المهن الطبية: عودة العمل بكافة خدمات الاتحاد غدًا الثلاثاء

أعلن الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، عن عودة خدمات اتحاد المهن الطبية، بعد أن توقفت خلال أجازة عيد الأضحى، مؤكدا أن الاتحاد سيفتح أبوابه غدا أمام الأعضاء من النقابات المهنية الأربعة (الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين)، وستتاح الخدمات بأكلمها سواء خدمات الرعاية الصحية والعلاجية والمعاشات والإعانات، بدءا من غد.

وأضاف أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، أن خدمات مشروع العلاج متاحة أونلاين من اليوم أمام الأعضاء.

وكان قد توقف العمل بالموافقات بالاتحاد خلال اجازة عيد الاضحي المبارك منذ الثلاثاء 27 يونيو وحتي الاحد 2 يوليو وتم معاودة العمل اليوم الاثنين أونلاين.

جدير بالذكر أنه كان قد تم إطلاق موقعا إلكترونيا جديدا، تنفيذًا للخطة الاستراتيجية للتحول الرقمى لكافة الأعمال والخدمات، وكانت الأمانة العامة للاتحاد أعلنت في نهاية مارس الماضى عن بدء تنفيذ الموقع الإلكتروني الجديد ليشمل كافة أعمال وخدمات الاتحاد (المعاشات، والإعانات، ومشروع العلاج، والدمغة الطبية) ليتمكن الأعضاء من الاستفادة من خدماتهم إلكترونياً دون الحاجة للحضور لمقر الاتحاد.

أعلن الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، عن عودة خدمات اتحاد المهن الطبية، بعد أن توقفت خلال أجازة عيد الأضحى، مؤكدا أن الاتحاد سيفتح أبوابه غدا أمام الأعضاء من النقابات المهنية الأربعة (الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين)، وستتاح الخدمات بأكلمها سواء خدمات الرعاية الصحية والعلاجية والمعاشات والإعانات، بدءا من غد.

وأضاف أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، أن خدمات مشروع العلاج متاحة أونلاين من اليوم أمام الأعضاء.

وكان قد توقف العمل بالموافقات بالاتحاد خلال اجازة عيد الاضحي المبارك منذ الثلاثاء 27 يونيو وحتي الاحد 2 يوليو وتم معاودة العمل اليوم الاثنين أونلاين.

جدير بالذكر أنه كان قد تم إطلاق موقعا إلكترونيا جديدا، تنفيذًا للخطة الاستراتيجية للتحول الرقمى لكافة الأعمال والخدمات، وكانت الأمانة العامة للاتحاد أعلنت في نهاية مارس الماضى عن بدء تنفيذ الموقع الإلكتروني الجديد ليشمل كافة أعمال وخدمات الاتحاد (المعاشات، والإعانات، ومشروع العلاج، والدمغة الطبية) ليتمكن الأعضاء من الاستفادة من خدماتهم إلكترونياً دون الحاجة للحضور لمقر الاتحاد.