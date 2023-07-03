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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "الشباب والرياضة" بدمياط يعلن استمرار أنشطة المراكز بالقرى الأكثر احتياجًا

مراكز الشباب
مراكز الشباب

أعلن الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، استمرار أنشطة المراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجًا، حيث تواصل المراكز الرياضية فعاليات التدريب بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

ويتم تنفيذ المشروع في مركز شباب كفر المنازلة إدارة ميت أبو غالب، ومركز شباب الإبراهيمية القبلية إدارة كفر سعد، ويتم التدريب بواقع 3 مرات أسبوعيًا لرياضات الكاراتيه، كرة الطائرة، كرة القدم، كاراتيه، والألعاب الترويحية لجميع الفئات خلال الفترة من 15/5 حتى 15/8/2023.

يهدف المشروع إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة للقرى الأكثر احتياجًا والتي لا تتوافر بها خدمات رياضية والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية.

يأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ودكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

محافظ دمياط محافظة دمياط مراكز الشباب دمياط منال عوض

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