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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدا.. فاطمة محمد على تحيي الليلة الخامسة لاحتفال "الإنتاج الثقافى" بثورة 30 يونيو

فاطمة محمد علي
فاطمة محمد علي

تنطلق فعاليات الليلة الخامسة لاحتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة 30 يونيو، فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وتحيي الحفل الفنانة فاطمة محمد على وفرقتها الموسيقية، بمجموعة من أشهر الأغانى الوطنية التى تغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر والعالم العربي، والتى تحتل مكانة كبيرة فى قلوب المصريين.

يشار إلى أن فعاليات البرنامج تقدم مجانا للجمهور، يوميا فى الفترة من 30 يونيو وحتى 5 يوليو، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التى تنظمها وزارة الثقافة فى مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة .

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال ذكرى ثورة ٣٠ يونيو

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