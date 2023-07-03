"اللي معاه فيديو يبعته".. مصادر بـ"التعليم" تكشف حقيقة تسريب "مدرس البحيرة" لامتحان الفيزياء

سادت حالة من الجدل على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد المنشورات المتداولة عن تسريب امتحان الفيزياء أمس، حيث تداولت منشورات تقول إنه يوجد معلم من البحيرة مشارك في وضع أمتحان الفيزياء للثانوية العامة وقبل الامتحان قام بعمل مراجعة مع عدد من الطلاب وأعطاهم الأسئلة.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم كواليس القصة، حيث قالت لـ"الدستور": “كل ما ينشر حتى الآن على مواقع التواصل الاجتماعي لا دليل عليه فلا يوجد فيديو واحد لهذا المعلم المشارك في وضع الامتحان وهو داخل قاعة مع عدد من الطلاب”.

وأضافت المصادر: “الوزارة تتابع الأمر وتبحث وراءه لمعرفة الحقيقة ولكن انتشار تسجيلات لا يُدين أحد لأن التسجيلات الخاصة بالأصوات أصبحت الآن تٌفبرك خاصة بالذكاء الاصطناعي”.

وقال المصدر خلال تصريحاته: “بعد البحث وراء الموضوع إذا كان هناك أحد مخطيء سيحاسب محاسبة كبيرة أما إذا كان الأمر غير صحيح فسوف تٌقاضي الوزارة كل من ساعد فى هذه الشائعات”.

وأشار المصدر خلال تصريحاته: “من معه فيديوهات حية بالصوت والصورة للمعلم عليه أن يرسلها للوزارة ويتابع مع الوزارة إذا كان على حق ويتخذ الإجراءات الرسمية في ذلك”.

وأكدت المصادر أنه: "ليس من حق واضعي امتحانات الثانوية العامة التعامل مع الطلاب أو إعطاء أي دروس بالاضافة إلى أن واضعي الأسئلة لا يشارك في كتب ولا ملازم.. الهيئة الفنية بعيدة عن أي شيء يمس الطلاب".

وتداول رواد السوشيال ميديا منشورات وفيديوهات قالوا من خلالها: “رسالة إلى الدكتور رضا حجازي.. ماذا تفعل سيادتكم مع المدعو (ع) بعد التأكد من تسريبه امتحان الفيزياء وهو واضع أو مشارك في الامتحان.. المهم كان في حوزته الامتحان كاملا وحل الامتحان كله مع الطلاب في البحيرة والأسئلة بالنص وبنفس الأرقام وتوجد فيديوهات بالصوت والصورة ومناقشات مع الطلاب في مراجعات ليالي الامتحان”.