ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

برامج قنوات المتحدة فى عيد الأضحى| "صاحبة السعادة" ورضا البحراوى "حالة سلطنة"

البحراوي وصاحبة السعادة
البحراوي وصاحبة السعادة

حققت برامج قنوات الشركة المتحدة في حلقات عيد الأضحى المبارك نجاحا كبيرًا، وظهر ذلك من متابعات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وردود الأفعال المتميزة التي غلبت على ردود وتفاعل الجمهور ومشاركتهم المقاطع التي أحدثت حالة من البهجة في أيام العيد، خاصة أن اختيارات الضيوف والفقرات كانت بعناية كبيرة، منها برنامج "صاحبة السعادة" على شبكة قنوات DMC.

رضا البحراوى بشكل ثان فى صاحبة السعادة

حقًا إنها «صاحبة السعادة»، فدائما ما تمنح الفنانة والإعلامية القديرة إسعاد يونس طابعا من البهجة والسعادة لكل الجمهور حين تقدم ضيوفها، وتقدمهم بشكل مختلف، فكانت البداية ليلة عيد الأضحى التي يتجمع فيها الجمهور حول الشاشات، حيث استضافت المطرب الشعبى رضا البحراوى، في أول ظهور إعلامي له منذ أكثر من 3 سنوات، مقدمة تجربة فنية إنسانية متميزة لم يُقدّم بها البحراوي بهذا الشكل من قبل.

الحلقة نجحت في جذب كل شرائح الجمهور وليس محبي الطرب الشعبي فقط، حيث قدم رضا البحراوي الكثير من الأغنيات والتصريحات المميزة، ووصفه الجمهور بأنه صاحب الصوت الرائع والقلب الطيب. وقال المطرب الشعبى رضا البحراوي إنه بعد أسبوع واحد من طرح أول شريط له طلب منه أحد الأشخاص بالإسماعيلية إحياء حفل زفاف، وكان وقتها لا يزال طفلًا، وتابع أنه عند وصوله فوجئ بأن الناس تحمله، في مشهد تسبب في بكاء والده، ووقتها غنى 3 أغان على المسرح، مؤكدًا أن والده كان يرافقه حتى مرض ولكنه شفي بعدها وكان يدعو له لأنه بار بوالديه وأشقائه.

كما تطرق، خلال الحلقة، إلى أنه عمل في مهن كثيرة قبل احترافه الغناء لأنه من عائلة بسيطة، وكان منها عمله "تباعًا" على ميكروباص خاص بهم، وكان يعمل هو وشقيقه سيد عليه، مؤكدًا أنه بعد نجاحه فإن شقيقه يعمل مديرًا لأعماله.

وبفعل الحلقة تصدر رضا البحراوي وبرنامج صاحبة السعادة على قناة DMC  قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والأكثر بحثا على محرك البحث «جوجل» لـ 3 أيام متواصلة، وهو ما دفع منصات عدد كبير من الصحف والقنوات العربية الكبري لتداول أخبارها مثل قناة العربية وصحيفة الشرق الأوسط.

 

وتفاعلت منصة قناة العربية مع التصريحات التي نسبتها لبرنامج صاحبة السعادة، وقالت إن المطرب تحدث عن الكثير من الصعوبات التي واجهته قبل التعامل مع كبار النجوم ولكنها ضاعت بسبب قطاعين الأرزاق والصعوبات التي واجهها وكيف تحملها حتى حقق النجاح ولم ييأس، كما تحدثت منصة الشرق الأوسط الدولية عن الحلقة باهتمام، خاصة غنائه لعبدالحليم حافظ ومخاطبة وجدان المصريين بشكل مميز وعن بساطته وتلقائيته والمحتوى الفني المميز في الحلقة.

 

 

 

 

رضا البحراوي بشكل ثاني في صاحبة السعادة رضا البحراوي صاحبة السعادة DMC عيد الأضحى برامج قنوات المتحدة في عيد الأضحى

الأكثر قراءة

"روحت اعتذرله ضربنا".. ننشر أقوال الزوج فى "دهس سيدة وإصابة أبنائها" بالقاهرة الجديدة

الصور الأولى لإصابة 3 أطفال ومصرع والدتهم بالقاهرة الجديدة

شهادة البابا تواضروس الثانى عن 3 يوليو: "مرسى كان يهذى.. وفوجئت بما فعله البرادعى وقت الصلاة"

أصدقاء الفنان أحمد قنديل: لم يتحمل فراق والدته فذهب إليها

صاحب شخصية الشهيد إسلام مشهور فى "الاختيار 2".. وفاة الفنان الشاب أحمد قنديل

تنازل عن مليون يورو لأجل الأبيض.. أشرف بن شرقى يقترب من العودة للزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطينى: نتواصل مع الدول الشقيقة لوقف العدوان الإسرائيلى على جنين

مفتى القدس يحذر من محاولة الاحتلال الإسرائيلى التدخل فى إدارة "الأقصى" وإغلاق أبوابه

ارتفاع ضحايا هجوم الاحتلال على جنين إلى 5 شهداء