برامج قنوات المتحدة فى عيد الأضحى| "صاحبة السعادة" ورضا البحراوى "حالة سلطنة"

حققت برامج قنوات الشركة المتحدة في حلقات عيد الأضحى المبارك نجاحا كبيرًا، وظهر ذلك من متابعات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وردود الأفعال المتميزة التي غلبت على ردود وتفاعل الجمهور ومشاركتهم المقاطع التي أحدثت حالة من البهجة في أيام العيد، خاصة أن اختيارات الضيوف والفقرات كانت بعناية كبيرة، منها برنامج "صاحبة السعادة" على شبكة قنوات DMC.

رضا البحراوى بشكل ثان فى صاحبة السعادة

حقًا إنها «صاحبة السعادة»، فدائما ما تمنح الفنانة والإعلامية القديرة إسعاد يونس طابعا من البهجة والسعادة لكل الجمهور حين تقدم ضيوفها، وتقدمهم بشكل مختلف، فكانت البداية ليلة عيد الأضحى التي يتجمع فيها الجمهور حول الشاشات، حيث استضافت المطرب الشعبى رضا البحراوى، في أول ظهور إعلامي له منذ أكثر من 3 سنوات، مقدمة تجربة فنية إنسانية متميزة لم يُقدّم بها البحراوي بهذا الشكل من قبل.

الحلقة نجحت في جذب كل شرائح الجمهور وليس محبي الطرب الشعبي فقط، حيث قدم رضا البحراوي الكثير من الأغنيات والتصريحات المميزة، ووصفه الجمهور بأنه صاحب الصوت الرائع والقلب الطيب. وقال المطرب الشعبى رضا البحراوي إنه بعد أسبوع واحد من طرح أول شريط له طلب منه أحد الأشخاص بالإسماعيلية إحياء حفل زفاف، وكان وقتها لا يزال طفلًا، وتابع أنه عند وصوله فوجئ بأن الناس تحمله، في مشهد تسبب في بكاء والده، ووقتها غنى 3 أغان على المسرح، مؤكدًا أن والده كان يرافقه حتى مرض ولكنه شفي بعدها وكان يدعو له لأنه بار بوالديه وأشقائه.

كما تطرق، خلال الحلقة، إلى أنه عمل في مهن كثيرة قبل احترافه الغناء لأنه من عائلة بسيطة، وكان منها عمله "تباعًا" على ميكروباص خاص بهم، وكان يعمل هو وشقيقه سيد عليه، مؤكدًا أنه بعد نجاحه فإن شقيقه يعمل مديرًا لأعماله.

وبفعل الحلقة تصدر رضا البحراوي وبرنامج صاحبة السعادة على قناة DMC قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والأكثر بحثا على محرك البحث «جوجل» لـ 3 أيام متواصلة، وهو ما دفع منصات عدد كبير من الصحف والقنوات العربية الكبري لتداول أخبارها مثل قناة العربية وصحيفة الشرق الأوسط.

وتفاعلت منصة قناة العربية مع التصريحات التي نسبتها لبرنامج صاحبة السعادة، وقالت إن المطرب تحدث عن الكثير من الصعوبات التي واجهته قبل التعامل مع كبار النجوم ولكنها ضاعت بسبب قطاعين الأرزاق والصعوبات التي واجهها وكيف تحملها حتى حقق النجاح ولم ييأس، كما تحدثت منصة الشرق الأوسط الدولية عن الحلقة باهتمام، خاصة غنائه لعبدالحليم حافظ ومخاطبة وجدان المصريين بشكل مميز وعن بساطته وتلقائيته والمحتوى الفني المميز في الحلقة.