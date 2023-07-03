منسقة الشئون الإنسانية الأممية: الجيش الإسرائيلى قصف مخيم جنين المكتظ بالسكان بالطائرات

أعربت منسقة الشئون الإنسانية الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز، عن قلقها البالغ من حجم العدوان الإسرائيلي العسكري في جنين ومخيمها، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين.

وطالبت منسقة الشئون الإنسانية الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جيش الاحتلال الإسرائيلي بتأمين دخول طواقم الإسعاف إلى مخيم جنين لإنقاذ المصابين، منوهة إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف بالطائرات مخيم جنين المكتظ بالسكان، كما دعت إلى تأمين دخول مركبات الإسعاف لإنقاذ المصابين.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، بقصف منزل وسط مخيم جنين، ما أسفر عن استشهاد 5 وإصابة 27 آخرين بجروح مختلفة، كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.