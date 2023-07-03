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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: ذكرى بيان 3 يوليو تعيد للأذهان دور القوات المسلحة في حماية إرادة الشعب المصري

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الذكرى العاشرة لبيان 3 يوليو، الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي آنذاك، تعيد إلى الأذهان الدور الذي لعبته القوات المسلحة المصرية في حماية إرادة الشعب المصري، بعد نزول الملايين إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير، ودعوة القوات المسلحة بالتدخل لإنقاذ البلاد من الظلام الذي حل عليها، وكاد أن يعصف بالدولة ومؤسساتها.

وقال "عمار"، إن بيان 3 يوليو تجسيد حقيقي للانتصار للإرادة المصرية والتلاحم بين الجيش والشعب المصري في مواجهة أي تهديدات أو مخاطر تحاك ضد الدولة المصرية، حيث قامت القوات المسلحة المصرية بدورها الوطني في تلبية نداء الشعب الذي دعاها للتدخل لإنقاذ البلاد، فكانت الاستجابة بإعلان خارطة طريق ترسم مستقبل هذا الوطن، وتضع روشتة للخروج من الأزمة التي فرضت على مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تدخل القوات المسلحة وانحيازها لمطالب الشعب المصري والقوى السياسية،  كان بمثابة طوق النجاة لمصر، وهو ما ظهر بعد  10 سنوات من البيان وإعلان خارطة الطريق، حيث عملت مصر بقيادة الرئيس السيسي على إعادة بناء مؤسسات الدولة وتقوية ركائزها، وإعادة ترميم علاقات مصر الخارجية التي أفسدها حكم الإخوان، ووضع حلول جذرية لضعف جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنمية شاملة للبنية التحتية امتدت إلى الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كذلك مواجهة العشوائيات وإحداث تنمية صناعية وخلق مناخ جاذب للاستثمار.

وأكد النائب حسن عمار، أن مصر على مدار سنوات قليلة تمكنت من وضع أسس وركائز الجمهورية الجديدة التى تليق بكل مصري، والاستمرار في مسيرة البناء والتنمية في جميع المجالات، وقد اعتمد الرئيس على المصارحة والمكاشفة مع الشعب المصري الذي لم يخذله هو الآخر، فكان دائما صفا واحدا خلف دولته وقيادته السياسية من أجل عبور التحديات والأزمات للوصول بمصر إلى المكانة التي تستحقها.

الخدمات المقدمة للمواطنين الفريق أول عبد الفتاح السيسي المبادرة الرئاسية حياة كريمة النائب حسن عمار خارطة الطريق علاقات مصر الخارجية مبادرة الرئاسية حياة كريمة مناخ جاذب للاستثمار

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