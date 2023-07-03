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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مواطنون: نشكر الرئيس على إنجازات 9 سنوات (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا يرصد آراء المواطنين في تطوير كل قطاعات الدولة، عقب مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو و9 سنوات على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال أحد المواطنين: "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على كم الإنجازات التي حدثت على مدار تسع سنوات، والتي لم تحدث على مدار 30 سنة، في كل القطاعات التي كانت مهملة من قبل، والمشروعات القومية التي أطلقها في المحافظات والمبادرات الصحية".
كما أشاد: "بتطوير المنطقة اللوجستية والبنية التحتية وإسكان الشباب".
وأضاف مواطن آخر: "أنه يفتخر بالمنطقة اللوجستية وبالمشروع القومي للاستزراع السمكي بكفر الشيخ بركة غليون، ومصنع الرمال السوداء ومبادرة حياة كريمة".

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