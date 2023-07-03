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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في جمعية خدمات اجتماعية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات العمل داخل جمعية حياة للخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي لمؤسسات المجتمع المدني، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ وهالة ابو العز رئيس حي  الضواحي وشيماء حسني رئيس مجلس إدارة جمعية حياة وفراج حافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

واستعرض المحافظ مع الحضور جهود وأعمال جمعية حياة للخدمات الاجتماعية، مشيدا بدور الجمعية في الأعمال الخدمية   باعتبارها واحدة من مؤسسات المجتمع المدني النشطة والفاعلة داخل محافظة بورسعيد، مؤكدا على تقديم الدعم اللازم للاستمرار في أنشطة الجمعية.

كما أكد محافظ بورسعيد على الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية كشريك أساسي في التنمية التي يشهدها المجتمع.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
اجتماعية اعتبارها الاجتماعية التضامن الاجتماعي الجمعيات

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