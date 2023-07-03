وزيرة الصحة الفلسطينية لـ "القاهرة الإخبارية": الوضع فى جنين خطير للغاية

أعلنت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في مخيم جنين جرّاء مُوجة الاعتداءات الإسرائيلية الجديدة إلى 5 شهداء وأصيب 27 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة، بعد شن طيران الاحتلال 15 غارة جوية بمناطق متفرقة في المخيم.

وقالت وزير الصحة الفلسطينية، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن الوضع في جنين مأساوي، خاصةً في ظل منع سلطات الاحتلال الإسعاف الفلسطيني من نقل المصابين باستخدام جرافات ضخمة، مضيفة أن الوضع في جنين خطير للغاية، لا سيما في ظل ممارسات الاحتلال العدائية، التي سببت تدميرًا في البنية الأساسية، وهو ما يمثل ضررًا كبيرًا في مخيم مساحته صغيرة وكثافته السكانية عالية.

وأشارت "الكيلة" إلى أن هناك صعوبات واضحة تواجه سيارات الإسعاف في الوصول لداخل المخيم وبعض الأزقة، موضحة أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإرهاب الشعب الفلسطيني كافة، مؤكدة أن استهداف المخيم بالطيران هذه المرة، يستوجب مُساءلة دولية لإسرائيل على هذا الفعل.

وذكرت أن الوزارة تسعى لتقديم خدمات صحية في أنحاء فلسطين كافة، في ظل الأزمات المالية القائمة، وشددت على حاجة الوزارة للأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدة وجود تواصل على مدار الساعة مع كل الجهات لإسعاف الجرحى.