ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة الصحة الفلسطينية لـ "القاهرة الإخبارية": الوضع فى جنين خطير للغاية

مي الكيلة
مي الكيلة

أعلنت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في مخيم جنين جرّاء مُوجة الاعتداءات الإسرائيلية الجديدة إلى 5 شهداء وأصيب 27 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة، بعد شن طيران الاحتلال 15 غارة جوية بمناطق متفرقة في المخيم.

وقالت وزير الصحة الفلسطينية، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن الوضع في جنين مأساوي، خاصةً في ظل منع سلطات الاحتلال الإسعاف الفلسطيني من نقل المصابين باستخدام جرافات ضخمة، مضيفة أن الوضع في جنين خطير للغاية، لا سيما في ظل ممارسات الاحتلال العدائية، التي سببت تدميرًا في البنية الأساسية، وهو ما يمثل ضررًا كبيرًا في مخيم مساحته صغيرة وكثافته السكانية عالية.

وأشارت "الكيلة" إلى أن هناك صعوبات واضحة تواجه سيارات الإسعاف في الوصول لداخل المخيم وبعض الأزقة، موضحة أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإرهاب الشعب الفلسطيني كافة، مؤكدة أن استهداف المخيم بالطيران هذه المرة، يستوجب مُساءلة دولية لإسرائيل على هذا الفعل.

وذكرت أن الوزارة تسعى لتقديم خدمات صحية في أنحاء فلسطين كافة، في ظل الأزمات المالية القائمة، وشددت على حاجة الوزارة للأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدة وجود تواصل على مدار الساعة مع كل الجهات لإسعاف الجرحى.

 

وزيرة الصحة الفلسطينية مخيم جنين الاعتداءات الإسرائيلية الشعب الفلسطيني جنين طيران الاحتلال

الأكثر قراءة

"روحت اعتذرله ضربنا".. ننشر أقوال الزوج فى "دهس سيدة وإصابة أبنائها" بالقاهرة الجديدة

صاحب شخصية الشهيد إسلام مشهور فى "الاختيار 2".. وفاة الفنان الشاب أحمد قنديل

"الأرصاد": ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بداية من اليوم الأحد

شهادة البابا تواضروس الثانى عن 3 يوليو: "مرسى كان يهذى.. وفوجئت بما فعله البرادعى وقت الصلاة"

تجديد حبس جزار المونوريل و3 من معاونيه 15 يومًا

أصدقاء الفنان أحمد قنديل: لم يتحمل فراق والدته فذهب إليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون ممتلكات للفلسطينيين شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة