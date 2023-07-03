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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

دورة تدريبية للعاملين فى 4 وزارات حول إدارة المياه السطحية والجوفية

دورات تدريبية
دورات تدريبية

تواصل وزارة الموارد المائية والري - ممثلة في مركز التدريب الإقليمي، تنفيذ العديد من الدورات التدريبية، ومنها الدورات التدريبية تحت مظلة مشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصري المعرفة المائية".

ويهدف المشروع؛ لتنمية وبناء القدرات الفنية والإدارية للكوادر العاملة بقطاع المياه في مصر والدول الإفريقية، وتطوير البنية التحتية التدريبية وفق التقنيات التكنولوجية الحديثة، إضافة إلى تطوير آليات إدارة وتنمية الموارد المائية، وتحسين جودة وكفاءة إدارتها.
من جهته؛ أوضح الدكتور طارق السيد، رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، أنه يتم عقد العديد من الدورات التدريبية للمصريين والأشقاء الأفارقة، مشيراً إلى أنه من المقرر عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه السطحية والجوفية وحصاد الأمطار" اعتبارا من غد الثلاثاء 4 يوليو الجارى لمدة 4 أسابيع بمشاركة 50 متدربًا من وزارت الري والبيئة والكهرباء والزراعة، كما سيتم عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه المشتركة" خلال شهر سبتمبر المقبل ولمدة ٣ أسابيع لعدد ١٥ متدربًا مصريًا و٢٠ متدربًا إفريقيًا.

دورة تدريبية حول إدارة المياه بالمناطق الحضرية

وتستمر فعاليات الدورة التدريبية تحت عنوان "إدارة المياه بالمناطق الحضرية"، وذلك تحت مظلة المشروع، والتى بدأت  3 مايو الماضي وتمتد لمدة ١٥ أسبوعا، بالتعاون مع جامعة تورينو، وبمشاركة ٧٨ متدربًا "٥٥ متدربًا مصريًا و٢٣ متدربًا إفريقيًا من ٩ دول إفريقية" ، كما بدأت فعاليات دورة تدريبية أخرى تحت عنوان " تقييم المخاطر البيئية بالمناطق الجافة وشبه الجافة ، بمشاركة ٤٠ متدربا من وزارات الري والبيئة والكهرباء والزراعة.

مركز التدريب الإقليمى 


كما أوضح الدكتور طارق السيد، الإثنين، أن مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية يتمتع بإمكانات متميزة، حيث يُعد المركز جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كل معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة.

كذلك يمتلك المركز إمكانات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى ٦٠٠٠ متدرب مصرى و٢٠٠ من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل"، كما يتمتع بإمكانات لوجستية متميزة، عبارة عن مطعم وفندق يضم " ١٧٨ غرفة و١٠ أجنحة فندقية، وحمام سباحة، و٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية".

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