أخبار الظهيرة| مبادرة إحلال المركبات تتوسع في 15 محافظة والاحتفال بـ3 يوليو يوم انتصار إرادة المصريين

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

مبادرة إحلال المركبات تتوسع فى 15 محافظة رغم التحديات الاقتصادية العالمية

قالت المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، إن العمل مستمر وفقًا للشروط والإجراءات المقررة لإحلال السيارات التى مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، في ١٥ محافظة هي: الإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

"الصحة": تكثيف الحملات المرورية على المنشآت الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تكثيف الحملات المرورية للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، على المنشآت الطبية؛ للتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية، وفصائل الدم وأدوية الطوارئ، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وذلك للتأكد من توفير كافة الخدمات الصحية من خلال مبادرة "100 يوم صحة" لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

سموحة يفعل بند شراء حسام حسن.. وخالد عبدالفتاح ينضم إلى الأهلى بشكل نهائى

أعلن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تفعيل بند شراء حسام حسن، مهاجم الأهلي، والمعار إلى صفوف الفريق السكندري، خلال الموسم الحالي، مع انتقال خالد عبدالفتاح، مدافع الفريق، والمعار حاليًا إلى الأهلي، بشكل نهائي، بداية من الموسم الجديد لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

"مستقبل وطن": 3 يوليو يوم انتصار لإرادة المصريين على تنظيم سعى لاختطاف الدولة

قال المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، كان يوم 3 يوليو 2013 يومًا فارقًا في تاريخ الشعب المصري، حيث تخلص فيه المصريون من حكم الإخوان الذي كان يسعى لاختطاف الدولة المصرية، ولكن استجابت القوات المسلحة لإرادة الشعب المصري لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

"بيت الروبى" يتصدر أفلام عيد الأضحى بإيرادات تتخطى 62 مليون جنيه

واصل فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز حصد الإيرادات وتصدر قائمة أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، وبفارق بعيد عن أقرب المنافسين لاستكمال القراءة (اضغط هنا)