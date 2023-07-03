"بيت الروبى" يتصدر أفلام عيد الأضحى بإيرادات تتخطى 62 مليون جنيه

واصل فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز حصد الإيرادات وتصدر قائمة أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، وبفارق بعيد عن أقرب المنافسين.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وحقق فيلم بيت الروبي، أمس الأحد، إيرادات بقمية 8 ملايين و192 ألفًا و690 جنيهًا؛ لتصل كل إيراداته الكلية في أقل من أسبوعين إلى 62 مليونًا و780 ألفًا و218 جنيهًا، وهي إيرادات ممتازة صعدت به للقمة.

وفيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبوسريع، محمد السويسي، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش قضية "السوشيال ميديا"، ومهنة "الإنفلونسر" التي انتشرت الفترة الماضية بشكل كبير، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في إحدى المناطق الساحلية بعيدًا عن القاهرة، ثم يأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يواجه "السوشيال ميديا"، ويصبح عن طريق الصدفة "إنفلونسر" مشهورًا ويحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.