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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل غرقًا فى ترعة الفؤادية بسوهاج

أرشيفية
أرشيفية

لقي طالب ذو 14 عاما مصرعه غرقا بترعة الفؤادية بمحافظة سوهاج، لعدم إجادة السباحة، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة جرجا بمحافظة سوهاج من غرفة عمليات النجدة بغرق شخص بترعة الفؤادية بدائرة القسم وقد تم انتشال الجثة.

 
انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين غرق المدعو "محمود ح ب م"، سن 14 عاما، طالب، ويقيم بذات الناحية، وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام.


وبسؤال ذويه أفاد والده المدعو "حسن ب م"، سن 53 عاما، سائق، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفي الشبهة الجنائية بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إدارة البحث الجنائي البحث الجنائي الداخلية الشبهة الجنائية الكشف الطب اللواء محمد عبد المنعم شرباش المستشفى المركزى بمحافظة سوهاج

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