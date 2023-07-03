استمرار تلقى طلبات تحويلات الطلاب بين المدارس للعام الدراسى الجديد 2023/2024

تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استقبال طلبات باب التحويلات بين المدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، عبر موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023، لليوم الثالث على التوالي.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023، ولأولياء الأمور الراغبين في التقديم لطلب التحويل الإلكتروني بمحافظة القاهرة الدخول على موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 عبر الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg



خطوات التحويل الإلكتروني بين مدارس محافظة القاهرة 2023

- الدخول على موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 من هنا

https://eduserv.cairo.gov.eg



- اختيار التحويلات المدرسية.

- الدخول على تحويلات الطلاب لعام 2023/2024

- الضغط على استمارة طلب تحويل.

- قراءة التعليمات جيدًا.

- الضغط على كلمة استمرار.

- الدخول على ملء استمارة التحويل.

- طباعة الاستمارة.

التحويلات بالجيزة.. موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023، للتقديم بطلب تحويل من هنا

https://www.gizaedu.net/tran

.html

خطوات التحويل بين المدارس

1- الدخول على موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 من هنا https://www.gizaedu.net/tran.html

2- الضغط على تسجيل بيانات تحويل الطالب.

3- ملء البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب.

4- الضغط على كلمة حفظ.

5- طباعة استمارة التحويل.

شروط التحويل بين المدارس 2023/2024

1- التحويل ليس لأكثر من إدارة في نفس المحافظة.

2- روابط التحويل متاحة إلكترونيًا فقط بين الإدارات المختلفة ومن خاص عربي لحكومة عربي، ومن خاص لغات إلى تجريبي لغات ومتميز، أو إلى مدارس الحكومة عربي.

3- التحويل إلى الخاص أو من خارج مصر، أي العائدين من الخارج، يكون ورقيًا ولا يوجد لهم تحويل إلكتروني.

4 - غير مسموح بالتحويل من مدارس عربي سواء حكومة أو خاص إلى تجريبي لغات.

5- غير مسموح بالتحويل في مراحل ابتدائي للمدارس الرسمية (التجريبية) لمن لم يحصل على شهادة مرحلة رياض أطفال من مدرسة خاصة لغات (شرط التحويل وجود بيان قيد لمرحلتي رياض أطفال لغات).