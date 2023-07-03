ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استمرار تلقى طلبات تحويلات الطلاب بين المدارس للعام الدراسى الجديد 2023/2024

الطلاب
الطلاب

تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استقبال طلبات باب التحويلات بين المدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، عبر موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023، لليوم الثالث على التوالي.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023، ولأولياء الأمور الراغبين في التقديم لطلب التحويل الإلكتروني بمحافظة القاهرة الدخول على موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 عبر الرابط التالي:
https://eduserv.cairo.gov.eg


خطوات التحويل الإلكتروني بين مدارس محافظة القاهرة 2023

- الدخول على موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 من هنا 
https://eduserv.cairo.gov.eg


- اختيار التحويلات المدرسية.
- الدخول على تحويلات الطلاب لعام 2023/2024
- الضغط على استمارة طلب تحويل.
- قراءة التعليمات جيدًا.
- الضغط على كلمة استمرار.
- الدخول على ملء استمارة التحويل.
- طباعة الاستمارة.

التحويلات بالجيزة.. موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023، للتقديم بطلب تحويل من هنا

 https://www.gizaedu.net/tran

.html

خطوات التحويل بين المدارس
1- الدخول على موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 من هنا https://www.gizaedu.net/tran.html
2- الضغط على تسجيل بيانات تحويل الطالب.
3- ملء البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب.
4- الضغط على كلمة حفظ.
5- طباعة استمارة التحويل.

شروط التحويل بين المدارس 2023/2024

1- التحويل ليس لأكثر من إدارة في نفس المحافظة.

2- روابط التحويل متاحة إلكترونيًا فقط بين الإدارات المختلفة ومن خاص عربي لحكومة عربي، ومن خاص لغات إلى تجريبي لغات ومتميز، أو إلى مدارس الحكومة عربي.

3- التحويل إلى الخاص أو من خارج مصر، أي العائدين من الخارج، يكون ورقيًا ولا يوجد لهم تحويل إلكتروني.

4 - غير مسموح بالتحويل من مدارس عربي سواء حكومة أو خاص إلى تجريبي لغات.

5- غير مسموح بالتحويل في مراحل ابتدائي للمدارس الرسمية (التجريبية) لمن لم يحصل على شهادة مرحلة رياض أطفال من مدرسة خاصة لغات (شرط التحويل وجود بيان قيد لمرحلتي رياض أطفال لغات).

eduserv cairo gov eg التحويل الالكتروني بين المدارس البيانات المطلوبة التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم بالجيزة التحويل بين المدارس التحويلات بين المدارس المدارس الرسمية باب التحويلات

الأكثر قراءة

"روحت اعتذرله ضربنا".. ننشر أقوال الزوج فى "دهس سيدة وإصابة أبنائها" بالقاهرة الجديدة

صاحب شخصية الشهيد إسلام مشهور فى "الاختيار 2".. وفاة الفنان الشاب أحمد قنديل

"الأرصاد": ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بداية من اليوم الأحد

شهادة البابا تواضروس الثانى عن 3 يوليو: "مرسى كان يهذى.. وفوجئت بما فعله البرادعى وقت الصلاة"

تجديد حبس جزار المونوريل و3 من معاونيه 15 يومًا

أصدقاء الفنان أحمد قنديل: لم يتحمل فراق والدته فذهب إليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون ممتلكات للفلسطينيين شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة