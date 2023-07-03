إقبال على المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" بالفيوم

شهدت المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بمدن وقرى محافظة الفيوم، إقبالا من المواطنين لإجراء الكشف الطبي عليهم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ومتابعة الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

تفقد الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، الفرق العاملة بالمبادرة فى قريتى اللاهون ومنشاة كمال التابعتين لإدارة مركز الفيوم، منذ انطلاقها فى 25 يونيو الجاري، وتشمل الكشف فى جميع المبادرات والقوافل الطبية وخدمات تنظيم الأسرة والعلاج مجاناً فى الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالإضافة إلى العيادات المتنقلة.



وذكرت غادة هلال مدير إدارة تنظيم الأسرة، أنه سيتم تكثيف خدمات تنظيم الأسرة فى جميع مراكز المحافظة على مدار 3 أيام من السبت إلى الإثنين عن طريق الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة.



وأكدت أن العمل يتم يوميا فى 103 وحدات ثابتة بالإضافة إلى العيادات المتنقلة التى تنتشر فى أنحاء المحافظة، فى نطاق بندر الفيوم.



وأوضح الدكتور أحمد سعد اللباد، مدير إدارة القوافل العلاجية، أنه تم توفير عيادة متنقلة تابعة لإدارة القوافل أمام حديقة الحيوان وبجوار مبنى المحافظة صباحاً، كما توجه فريق المبادرات بإدارة البندر إلى نادى قارون مساءً، كذلك تم توفير خدمات تنظيم الأسرة بالمركز الطبى بالشيخ حسن والمركز الطبى بالحادقة صباحاً.

وفى مركز إطسا صباحا عيادات متنقلة فى قرية الجعافرة، أما مركز طامية فتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة فى عيادة متنقلة بقرية بنوة بالإضافة إلى مركز طبى طامية والوحدة الصحية بمنشاة الجمال بالإضافة إلى عيادة متنقلة مساءً فى منتجع الحياة.



وفى مركز سنورس تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة صباحاً بالعيادات المتنقلة بقريتى بيهمو وجبلة بالإضافة إلى المركز المتميز بمطرطارس، بينما يتم العمل مساءً فى منطقة الملاحة، وفى مركز يوسف الصديق صباحاً تم العمل فى عيادات متنقلة فى شلالات وادى الريان، بالإضافة إلى عيادة متنقلة فى منشاة قارون صباحاً.



وفى مركز أبشواى صباحا، تم العمل فى عيادات متنقلة بالعمودية (كفر عبود) بالإضافة إلى الوحدة الصحية بأبو كساه وأبوشنب، وفى مركز الفيوم تم العمل صباحاً فى عيادات متنقلة فى قرية بنى صالح ومنشاة كمال بالإضافة إلى الوحدة الصحية بمنشاة عبد الله، بينما تم تقديم الخدمات المسائية بدير العزب.

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