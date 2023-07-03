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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

5 من أسرة واحدة.. مصرع وإصابة 11 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

اسعاف
اسعاف

لقي منذ قليل 6 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 5 أشخاص آخرون بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق "القاهرة/ الإسكندرية" الصحراوي عند الكيلو 105 الطريق الصحراوي  اتجاه الإسكندرية، وتم التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى وادى النطرون، بينما تم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم وجار تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها واستخراج تصاريح الدفن.

 

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل مما أدى إلى مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة “عبدالرحمن. ا. س”20 سنة مقيم بالدلنجات مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "رحاب. ج. س" 45 سنة مقيمة بالدلنجات مصابة بكدمات متفرقة بالجسم،"عيد. ع. ع" 37 سنة مقيم بالدلنجات، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، “ دينا. ر. ع ” 17 سنة مقيمة بالدلنجات كدمات متفرقة بالجسم،" جابر. ع. ع" 36 سنة مقيم بالدلنجات، مصاب كدمات متفرقة بالجسم.

جرى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، بينما لقى مصرعه كل من: "محمد. ر. ع، 35 سنة مقيم بالدلنجات، جثة هامدة تحت تصرف النيابة، "عسرانة. ع. ع" 45 سنة مقيمة بالدلنجات، جثة هامدة تحت تصرف النيابة،" حماده. ع. ع" 13 سنة مقيم بالدلنجات، جثة هامدة تحت تصرف النيابة،" أحمد. ج. ع"10  سنوات مقيم بالدلنجات، جثة هامدة تحت تصرف النيابة، "منه. ع. ع" 9 سنوات مقيمة بالدلنجات، جثة هامدة تحت تصرف النيابة،" أنس. س. ع" 4 سنوات مقيم بالدلنجات، جثة هامدة تحت تصرف النيابة.

 

حرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة بمركز وادى النطرون. 

11 شخصا إتخاذ الإجراءات القانونية استخراج تصاريح أحمد خلف الإجراءات القانونية اللازمة اصابة 11 شخص أشخاص آخرين اسكندرية الصحراوي الاسكندرية الصحراوي

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