"عايز باقى حساب المصنعية".. تفاصيل مقتل نقاش بالشرقية على يد شقيقين

لم يكن يعلم "عمرو م م" ابن محافظة الشرقية البالغ من العمر 17 عامًا، والذي يعمل في مهنة "النقاشة" أن شقة العريس التي سيقوم بدهانها هي الشقة الأخيرة التي سيعمل عليها، اتفق مع العريس على إنهاء أعمال النقاشة وتوضيب الشقة حتى تكون جاهزة له لعش الزوجية، واتفقا على مبلغ من المال.

عمل عمرو على إنهاء الشقة في الموعد المحدد قبل العيد بفترة، وترك جزءًا من حسابه لدى العريس لحين القدوم مرة أخرى وأخذه، ومع عيد الأضحى المبارك، قرر الذهاب إلى العريس لمطالبته بباقي الحساب، ولكن نشبت مشادة بينه وبين العريس وشقيقه انتهت بمقتله بسلاح أبيض ليسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه.

مقتل نقاش الشرقية

تفاصيل تلك الواقعة التي وقعت في كفر حافظ بنطاق مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول "عمرو م م"، 16 سنة،ت نقاش، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء قيام المجنى عليه بمطالبة شقيقين بإعطائه باقى مستحقاته المالية من أعمال النقاشة لديهما حدثت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتل النقاش بسلاح أبيض سكين.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد من ضبط الشقيقين وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 10286 إداري مركز أبو حماد لسنة 2023، وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.