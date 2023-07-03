ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"عايز باقى حساب المصنعية".. تفاصيل مقتل نقاش بالشرقية على يد شقيقين

جثة
جثة

لم يكن يعلم "عمرو  م م" ابن محافظة الشرقية البالغ من العمر 17 عامًا، والذي يعمل في مهنة  "النقاشة" أن شقة العريس التي سيقوم بدهانها هي الشقة الأخيرة التي سيعمل عليها، اتفق مع العريس على إنهاء أعمال النقاشة وتوضيب الشقة حتى تكون جاهزة له لعش الزوجية، واتفقا على مبلغ من المال.

عمل عمرو على إنهاء الشقة في الموعد المحدد قبل العيد بفترة، وترك جزءًا من حسابه لدى العريس لحين القدوم مرة أخرى وأخذه، ومع عيد الأضحى المبارك، قرر الذهاب إلى العريس لمطالبته بباقي الحساب، ولكن نشبت مشادة بينه وبين العريس وشقيقه انتهت بمقتله بسلاح أبيض ليسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه.

مقتل نقاش الشرقية

تفاصيل تلك الواقعة التي وقعت في كفر حافظ بنطاق مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول "عمرو م م"، 16 سنة،ت نقاش، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء قيام المجنى عليه بمطالبة شقيقين بإعطائه باقى مستحقاته المالية من أعمال النقاشة لديهما حدثت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتل النقاش بسلاح أبيض سكين.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد من ضبط الشقيقين وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 10286 إداري مركز أبو حماد لسنة 2023، وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

مقتل نقاش نقاش الشرقية مركز أبو ح أبو حماد بالشرقية مستشفى أبو حماد

الأكثر قراءة

"تاج" تامر حسنى يتراجع للمركز الثالث فى سباق أفلام عيد الأضحى

الداخلية تنفى تورط ضابط شرطة فى حادث تصادم القاهرة الجديدة

إصابة 4 إثر تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

إيرادات تخطت 16 مليونًا.. "البعبع" يصعد للمركز الثانى فى سباق أفلام عيد الأضحى

"فى جمال سيدنا يوسف".. مواصفات "وداد حمدى" لفتى أحلامها

صاحب شخصية الشهيد إسلام مشهور فى "الاختيار 2".. وفاة الفنان الشاب أحمد قنديل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون ممتلكات للفلسطينيين شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة