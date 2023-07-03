أخبار فاتتك|بيلاروسيا تُعلن تنفيذ مشروعات صناعية بمصر ومقتل شخصين فى إطلاق نار بأمريكا

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 27 جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلى على جنين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

بيلاروسيا تُعلن تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية في مصر

قال سفير بيلاروسيا بالقاهرة، سيرجي تيرتنتييف، إن العلاقات مع مصر تقوم على أساس الود والاحترام المتبادل، ويشهد التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري معها تطورًا مطردًا بالرغم من التحديات الحالية، مشيرًا إلى التعاون القوي بين البلدين في إطار المنظمات الدولية.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

مقتل شخصين وإصابة 28 في إطلاق نار عشوائى بأمريكا

قالت شرطة مدينة بالتيمور الأمريكية إن شخصين قتلا وأصيب 28 آخرون، من بينهم 14 طفلًا تقريبًا في حادث إطلاق نار عشوائي في المدينة الواقعة بولاية ماريلاند في ساعة مبكرة من صباح الأحد بعد حفلة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3- 7 -2023 والقنوات الناقلة

مع بداية الساعات المبكرة بعد مرور عيد الأضحى المبارك يحرص عشاق ومحبو كرة القدم على معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3-7-2023 والقنوات الناقلة عبر "جوجل"، لمتابعة جميع المباريات في وقتها الصحيح.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

حالة الطقس اليوم الإثنين 3- 7- 2023 ودرجات الحرارة فى المحافظات

ينشغل بال آلاف من المواطنين بمعرفة درجات الحرارة اليوم الإثنين 3-7-2023 في المحافظات المصرية، عبر جوجل، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 3 يوليو 2023، حيث من المتوقع استقبال البلاد منخفض الهند الموسمي، الذي سيعمل على ارتفاع كل درجات الحرارة، ونسب الرطوبة خلال فترات النهار.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)