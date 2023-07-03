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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل شخصين وإصابة 28 فى إطلاق نار عشوائى بأمريكا

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

قالت شرطة مدينة بالتيمور الأمريكية إن شخصين قتلا وأصيب 28 آخرين، من بينهم 14 طفلا تقريبا، في حادث إطلاق نار عشوائي في المدينة الواقعة بولاية ماريلاند في ساعة مبكرة من صباح الأحد بعد حفلة.

وقالت الشرطة للصحفيين إن فتاة عمرها 18 عاما وشابا عمره 20 عاما قتلا في حادثة إطلاق النار، بينما نقل تسعة أشخاص للمستشفى بعد إصابتهم بطلقات نارية ظهر الأحد، مضيفة أن عددا قليلا منهم في حالة حرجة.

وقال ريتشارد وورلي، القائم بأعمال مفوض شرطة بالتيمور، إن من بين الجرحى 14 شخصا تقل أعمارهم عن 18 عاما، مشيرا إلى أن العمل جار لتأكيد عمر الضحايا.

وأضاف وورلي أن الشرطة لا تزال تبحث عن عدد من المشتبه بهم، وحث أفراد المجتمع على تقديم أي معلومات أو مقاطع مصورة عن الواقعة.

وتابع: "متأكدون من أنهم أكثر من فرد. ولكن لا نعرف عدد (المشتبه بهم تحديدا)".

ووقع الحادث في مدينة بالتيمور الواقعة على بعد 60 كيلومترا تقريبا شمالي العاصمة واشنطن قبيل عطلة يوم الاستقلال التي يحتفل بها الأميركيون في الرابع من يوليو، إذ يتجمعون عادة ويقيمون حفلات شواء ويطلقون الألعاب النارية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار وقع بعد منتصف الليل بقليل في حفل بحي بروكلين هومز في بالتيمور، والذي حضره مئات الأشخاص.

وقال شاهد لمحطة فوكس45 إنه سمع بين 20 و30 طلقة نارية.

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