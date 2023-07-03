مع بداية الساعات المبكرة بعد مرور عيد الأضحى المبارك يحرص عشاق ومحبي كرة القدم معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3-7-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمتابعة جميع المباريات في وقتها الصحيح.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3-7-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير جدول مباريات اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 ببطولة الكونكاكاف "الكأس الذهبية" وغيرها والقنوات الناقلة.

مباريات اليوم الإثنين

يمكن القول إن اليوم الإثنين سوف يكون هادئًا إلى حد كبير في كرة القدم، ولا توجد العديد من المباريات بظل فترة راحة للأندية ولاعبيها من قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وفي هذا التقرير من "الدستور"، سوف يتم تسليط الضوء على مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الإثنين 3 يوليو 2023

ويلتقي منتخب قطر منتخب المكسيك في مباراة فاصلة لحسم تأهل العنابي إلى الدور الثاني من بطولة الكأس الذهبية الكونكاكاف.

وفي كأس مصر، تنطلق مرحلة ربع النهائي بمواجهة قوية بين البنك الأهلي وبيراميدز.

مباريات اليوم الاثنين في بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية

فريق قطر × نادي المكسيك في تمام الساعة (4:00 مصر والسعودية) - قناة الكأس 1

مباريات اليوم في كأس مصر

فريق البنك الأهلي × نادي بيراميدز في تمام الساعة (20:30 مصر والسعودية) - قناة OnTime Sports HD 1

ترتيب أفضل الهدافين في الدوري المصري

وجاء ترتيب أفضل الهدافين في الدوري المصري بعد مباريات اليوم على النحو التالي:

