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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3-7-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

مع بداية الساعات المبكرة بعد مرور عيد الأضحى المبارك يحرص عشاق ومحبي كرة القدم معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3-7-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمتابعة جميع المباريات في وقتها الصحيح. 

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3-7-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير جدول مباريات اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 ببطولة الكونكاكاف "الكأس الذهبية" وغيرها والقنوات الناقلة.

مباريات اليوم الإثنين 

يمكن القول إن اليوم الإثنين سوف يكون هادئًا إلى حد كبير في كرة القدم، ولا توجد العديد من المباريات بظل فترة راحة للأندية ولاعبيها من قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وفي هذا التقرير من "الدستور"، سوف يتم تسليط الضوء على مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الإثنين 3 يوليو 2023

ويلتقي منتخب قطر منتخب المكسيك في مباراة فاصلة لحسم تأهل العنابي إلى الدور الثاني من بطولة الكأس الذهبية الكونكاكاف.

وفي كأس مصر، تنطلق مرحلة ربع النهائي بمواجهة قوية بين البنك الأهلي وبيراميدز.

مباريات اليوم الاثنين في بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية

فريق قطر × نادي المكسيك في تمام الساعة (4:00 مصر والسعودية) - قناة الكأس 1

مباريات اليوم في كأس مصر

فريق البنك الأهلي × نادي بيراميدز في تمام الساعة (20:30 مصر والسعودية) - قناة OnTime Sports HD 1

موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي القادمة أمام غينيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

حقق 18 انتصارًا فى 20 مباراة.. الأهلى لم يخسر محليًا قبل مواجهة فيوتشر الليلة

ترتيب أفضل الهدافين في الدوري المصري 

وجاء ترتيب أفضل الهدافين في الدوري المصري بعد مباريات اليوم على النحو التالي:
 

  • اتحاد مابولولو بنادي الاسكندرية 15
  • اللاعب محمد حمدي نادي أسوان 11
  • اللاعب احمد سيد زيزو ​​- نادي الزمالك 10
  • اللاعب فاجري لاكي فريق نادي بيراميدز 10
  • اللاعب أحمد الشيخ يدور المحلة 10.
  • اللاعب محمد شريف النادي الاهلي 9
  • تصميم داخلي – سمير فكري 9
  • اللاعب أحمد أمين عوفا فريق إنبي 9
  • أوكولي فريق نادي المقاولون العرب 9
  • اللاعب احمد ياسر ريان سيراميكا 8
  • اللاعب محمد الشامي فريق النادي الإسماعيلي 8
  • البنك الاهلي كريمة البامبو 8
  • رزقي هامرون فاركو 8
  • في أهرامات اللاعب مصطفى فتحي 8
  • اللاعب رفيق كابو إنبي فريق 8
مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة مباريات اليوم الاثنين مباريات

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