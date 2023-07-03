"العربية": تصاعد كبير لأعمدة الدخان فى جنين مع تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى

رصدت قناة العربية الإخبارية تصاعد أعمدة دخان هائلة في مخيم جنين بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهداف طائراته عدة مواقع داخل المخيم وأطرافه بالصواريخ.

وظهر دخان كثيف في سماء مخيم جنين وعلى أطرافه بسبب العمليات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

واستشهد الشاب سميح أبوالوفا وشابان آخران لم تُعرف هويتهما بعد، وإصابة 27 آخرين، بينهم 7 بحالة خطرة، جراء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.