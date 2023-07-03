بعد تصدر مجموعته.. المنتخب الأوليمبى يتأهب لطرق أبواب باريس على حساب غينيا

حرص البرازيلى روجيرو ميكالي، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، على تحفيز لاعبيه من أجل اجتياز عقبة منتخب غينيا فى نصف نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا، التي يستضيفها المغرب حاليًا، والنظر إلى المنافسة على الذهب فى المباراة النهائية للبطولة التي ستقام يوم 8 يوليو الجاري.

ووصلت البطولة القارية المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024 إلى الدور نصف النهائي الذي تقام مبارياته غدًا الثلاثاء، حيث يلتقي منتخب مصر الأوليمبي نظيره الغيني في طنجة، ويصطدم المنتخب المغربي بنظيره المالي في نصف النهائي الآخر بمدينة الرباط.

- الفراعنة يتأهلون لنصف النهائي كأول للمجموعة الثانية

وتأهل أوليمبى الفراعنة للدور نصف النهائي كأول للمجموعة الثانية عن جدارة واستحقاق، بـ7 نقاط، بعد الفوز على الجابون ومالى والتعادل مع النيجر، ورافقه مالي بـ6 نقاط، ويخوض منتخب مصر مباراته في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا ضد غينيا، غدا الثلاثاء، حيث يضمن الفوز، التأهل إلى المباراة النهائية والوصول إلى أوليمبياد باريس 2024 مباشرة دون الدخول فى حسابات أخرى في حال الخسارة.

وتأهل المنتخب الأوليمبي لنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بعد فوزه الكبير على نظيره الجابوني، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، على استاد طنجة بالمغرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وشهدت البطولة مشاركة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والمجموعة الثانية: مصر ومالي والجابون والنيجر، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أوليمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

فى الوقت نفسه أعرب مدرب الفراعنة عن سعادته الكبيرة بالصعود إلى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، وأكد "ميكالي" أن المباراة كانت صعبة، ولكن فريقه نجح فى فك طلاسم الدفاع الجابوني القوي، وحقق الهدف وهو الفوز والاحتفاظ بالصدارة والمرور نحو الهدف الأكبر وهو التأهل إلى الأوليمبياد.

وأشار "ميكالى" إلى أن هناك مباراة صعبة أمام منافس قوى تنتظر الفراعنة فى الدور قبل النهائي هو غينيا، ولكن الجميع سيقاتل من أجل الدفاع عن الحلم المزدوج ببلوغ الأوليمبياد وإحراز اللقب.