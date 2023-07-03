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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات إلقاء رضيعة بمقلب قمامة فى رمسيس

الطفلة
الطفلة

كشف مصدر أمني أن رجال مباحث القاهرة يقومون بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور على طفلة حديثة الولاده ملقاة؛ لكشف ملابسات إلقائهد و ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة و يكثف رجال مباحث الأزبكية من جهودهم ويقومون بمناقشة شهود العيان لحل لغز العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بأحد شوارع الدائرة.

ويقوم رجال المباحث بمحاولة التوصل إلى هوية الأم المذكور اسمها على الأسورة الخاصة الموجوده في يد الطفلة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على طفلة حديثة الولادة ملقاة بجوار سلة قمامة بمنطقة القللي بميدان رمسيس دائرة قسم شرطة الأزبكية.

كانت البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة الأزبكية بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على طفلة حديثة الولادة بجوار مقلب قمامة بمنطقة القللي دائرة القسم.

بانتقال رجال المباحث لمكان الواقعة تبين أن الطفلة ترتدي كامل ملابسها وفي يدها أسورة مقيد بها اسم الأم.

تم اصطحاب الطفلة إلى ديوان القسم تمهيدًا إلى تسليمها لإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وجارٍ إجراء التحريات حتى يتوصل رجال المباحث إلى المتهمين بإلقاء الطفلة والقبض عليهم.

إلقاء رضيع تفريغ كاميرات تفريغ كاميرات المراقبة برمسيس تفريغ بمقلب

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