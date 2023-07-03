القبض على المتهم بقتل شاب طعنا بالسكين خلال مشاجرة بالزاوية الحمراء

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على المتهم بقتل شاب طعنًا بالسكين خلال مشاجرة بالزاوية الحمراء.

وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء، قد تلقى إشارة من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة الإسعافات بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال مباحث القسم من ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.