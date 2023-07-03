خالد محجوب: كنت المستهدف الأول من حادثة اغتيال 24 يونيو

قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه تم منعه من الذهاب للمحكمة في الفترة من 23 حتى 30 يونيو، ولكن أصر بصورة كبيرة على حضور جلسة داخل ساحة المحكمة، وسط تأمين قوي من وزارة الداخلية.

وادي النطرون

وأكد المستشار خالد محجوب، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يخرج من المحكمة يوم 23 يونيو.

وتابع: "مدير أمن الإسماعيلية قال لي إن هناك مظاهرات من الممكن أن تمثل خطورة عليك، وعند خروجي من المحكمة يجب إبلاغ الشهيد هشام بركات بالمغادرة، وبالفعل أخبرت أبلغت هشام بركات أنني مستمر في المحكمة لحين انتهاء جلساته المقررة تلك الفترة".

اغتيال 24 يونيو

واستطرد: "يوم 24 يونيو كان عندي قضية لهارب حقيقي من وادي النطرون، وكان هذا الهارب طاعن للقضية، ولكن حدث اغتيال في صباح يوم الجلسة، وتوفي 2 عساكر من الشرطة ولكن السجين ظل على قيد الحياة".

وأشار إلى أنه في صباح هذا اليوم الدكتور محمود بكري أخبره أن هذا الاغتيال كان يستهدفه بشكل شخصي، لذا طلب منه توخي الحذر أثناء بقائه في المحكمة.

وذكر، أنه عندما تأكد أن حادثة الاغتيال كانت له حرص كل الحرص على نقل القضية من الإسماعيلية وتوصيلها إلى المحكمة الابتدائية بالقاهرة، وبالفعل خرجت القضية مع شخص آخر داخل سيارته الخاصة مع مجموعة من حرس وزارة الداخلية، معبرًا: "أنا سافرت القاهرة بسيارات العائلات بأمان".

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.