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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

الأنبا عمانوئيل يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

قام  نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والوفد المرافق له، بزيارة محبة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف،  لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تبادل نيافة الأنبا عمانوئيل وفضيلة الإمام الأكبر حديثًا وديًا، حيث قدم نيافته عميق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسه وعن الكنيسة الكاثوليكية التهنئة بعيد الأضحى المبارك، داعًاً أن يكون بالرفاهية والخير والأمن والسلام على مصرنا الحبيبة والعالم أجمع.

وأعرب شيخ الأزهر عن الشكر لهذه الزيارة، مؤكدًا المودة والمحبة والتواصل المستمر مع قداسة البابا فرنسيس، خاصة في الظروف الصحية الأخيرة التي مر بها، شاكرًا الله عز وجل لتعافي قداسة البابا، معربًا عن مدى علاقته الشخصية بقداسة البابا، مثنيًا عن مدى التعاون المستمر.

تم اللقاء في مقر إقامة فضيلة الإمام الأكبر بالقرنة الجديدة غرب مدينة الأقصر.

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