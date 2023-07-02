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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كاتب إماراتي: لولا استجابة الجيش المصري في 3 يوليو لساءت الأمور

3 يوليو
3 يوليو

قال الكاتب والمحلل الإماراتي محمد تقى، إن الثالث من يوليو كان يوم لإنقاذ مصر من حرب أهلية كانت تهددها هي وشعبها، لافتاً إلى تعاون الدول العربية ولا سيما الإمارات مع مصر من أجل التصدي لهذا المخطط.

وأضاف تقي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الإمارات وقفت مع مصر والشعب المصري ضد المخطط الغربي الذي كان يهدف لتفكيك الدولة الوطنية المصرية"، معتبراً قرارات الثالث من يوليو تعبر عن خطوات استباقية للجيش المصرى الذي استجاب  لدعوة الشعب لإنقاذه مصر من حكم الإخوان.

تابع المحلل الإماراتي: "ولولا هذه الاستجابة لكانت الأمور سارت فى اتجاهات خطيرة على الدولة المصرية وشعبها"، موضحاً أن هذا اليوم كان بمثابة انطلاقة التغيير لمستقبل أفضل ولتحقيق حياة كريمة للمصريين وتنفيذ متطلباتهم التي خرجوا من أجلها.

محمد تقى يوليو الدول العربية التصدي مصر المخطط الغربي

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