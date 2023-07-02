فيوتشر يتعادل سلبيًا مع الأهلي عند الرقم 11 في الدوري

فرض فريق فيوتشر التعادل على ضيفه الأهلي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما على استاد "الأهلي وي السلام"، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري لكرة القدم موسم 2022-2023.

في الدقيقة 11، سجل أحمد عاطف هدفًا لـ فيوتشر، بعد تلقيه تمريرة رائعة من ناصر ماهر، لكن الهدف تم إلغاؤه بعد التسلل بعد التأكد من تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 35، اخترق بيرسي تاو دفاعات فيوتشر من الجهة اليمنى مقتحمًا منطقة الجزاء بمهارة فردية رائعة، لكن تسديدته مرت بجوار مرمى جنش.

وسجل ياسر إبراهيم هدفًا لـ الأهلي في الدقيقة 40 من متابعة لتمريرة من علي معلول، لكن تم إلغاؤه أيضًا بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي التسلل على اللاعب التونسي.

وفي الشوط الثاني، كاد محمد فاروق أن يفتتح التسجيل لـ فيوتشر في الدقيقة 53، بعد تلقيه تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء من أحمد رفعت، لكن محمد الشناوي تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 56، تألق محمود جنش في التصدي لتسديدة كهربا الذي تلقى تمريرة رائعة من بيرسي تاو.

وأهدر البديل طاهر محمد طاهر، فرصة التسجيل لفريقه في الدقيقة 73، عندما أرسل علي معلول كرة عرضية من الجهة اليسرى، لكن زميله فشل في توجيه الكرة لمرمى فيوتشر.

وفي الدقيقة 80، مرر مروان عطية الكرة ببراعة لـ بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء، لكن القائم تصدى لتسديدته حارمًا إياه من تسجيل أول أهداف المباراة.

استمرت محاولات الأهلي، وسدد مروان عطية الكرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90، لتصطدم بأحد المدافعين لكن جنش كان متيقظًا وأبعد الكرة عن شباكه.

لاعبو فيوتشر حافظوا على صمودهم حتى النهاية، ظافرين بنقطة التعادل، ومُنهيين سلسلة الانتصارات المتتالية لـ الأهلي في الدوري عند 11 مباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي لـ 69 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن ملاحقه بيراميدز، ورصيد فيوتشر لـ 58 نقطة في المركز الثالث.

تشكيل الأهلي لمواجهة فيوتشر في الدوري

تشكيل الأهلي لمواجهة فيوتشر، جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول– محمد عبدالمنعم– ياسر إبراهيم– محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية– أليو ديانج– أحمد قندوسي

خط الهجوم: حسين الشحات– بيرسي تاو– محمود عبدالمنعم كهربا.