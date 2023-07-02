ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيوتشر يتعادل سلبيًا مع الأهلي عند الرقم 11 في الدوري

مروان عطية (الأهلي)
مروان عطية (الأهلي) - محمد فاروق (فيوتشر)

فرض فريق فيوتشر التعادل على ضيفه الأهلي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما على استاد "الأهلي وي السلام"، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري لكرة القدم موسم 2022-2023.

في الدقيقة 11، سجل أحمد عاطف هدفًا لـ فيوتشر، بعد تلقيه تمريرة رائعة من ناصر ماهر، لكن الهدف تم إلغاؤه بعد التسلل بعد التأكد من تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 35، اخترق بيرسي تاو دفاعات فيوتشر من الجهة اليمنى مقتحمًا منطقة الجزاء بمهارة فردية رائعة، لكن تسديدته مرت بجوار مرمى جنش.

وسجل ياسر إبراهيم هدفًا لـ الأهلي في الدقيقة 40 من متابعة لتمريرة من علي معلول، لكن تم إلغاؤه أيضًا بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي التسلل على اللاعب التونسي.

وفي الشوط الثاني، كاد محمد فاروق أن يفتتح التسجيل لـ فيوتشر في الدقيقة 53، بعد تلقيه تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء من أحمد رفعت، لكن محمد الشناوي تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 56، تألق محمود جنش في التصدي لتسديدة كهربا الذي تلقى تمريرة رائعة من بيرسي تاو.

وأهدر البديل طاهر محمد طاهر، فرصة التسجيل لفريقه في الدقيقة 73، عندما أرسل علي معلول كرة عرضية من الجهة اليسرى، لكن زميله فشل في توجيه الكرة لمرمى فيوتشر.

وفي الدقيقة 80، مرر مروان عطية الكرة ببراعة لـ بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء، لكن القائم تصدى لتسديدته حارمًا إياه من تسجيل أول أهداف المباراة.

استمرت محاولات الأهلي، وسدد مروان عطية الكرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90، لتصطدم بأحد المدافعين لكن جنش كان متيقظًا وأبعد الكرة عن شباكه.

لاعبو فيوتشر حافظوا على صمودهم حتى النهاية، ظافرين بنقطة التعادل، ومُنهيين سلسلة الانتصارات المتتالية لـ الأهلي في الدوري عند 11 مباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي لـ 69 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن ملاحقه بيراميدز، ورصيد فيوتشر لـ 58 نقطة في المركز الثالث.

تشكيل الأهلي لمواجهة فيوتشر في الدوري

تشكيل الأهلي لمواجهة فيوتشر، جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول– محمد عبدالمنعم– ياسر إبراهيم– محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية– أليو ديانج– أحمد قندوسي

خط الهجوم: حسين الشحات– بيرسي تاو– محمود عبدالمنعم كهربا.

الاهلى فيوتشر الدوري الدورى المصرى بيرسى تاو

الأكثر قراءة

بعد التاريخ والفيزياء.. كيف يستعد طلاب الثانوية العامة نفسيًا للامتحانات المتبقية

قطع فى أوتار القدم.. الإعلامى أحمد يونس يتعرض لحادث سير

ذكرى 3 يوليو.. سرى جدًا.. كيف تم تصوير مظاهرات ثورة 30 يونيو؟

البحث عن كلب شرس عقر معلمة بالساحل

ثروت: ترحيب بعودة السياحة الإيرانية إلى مصر وتوقعات بأعداد كبيرة

إصابة شريف مدكور بفيروس كورونا بعد عودته من الحج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون ممتلكات للفلسطينيين شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة