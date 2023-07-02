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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأحد.. نادي القراء المحترفين يناقش زهران القاسمي بمناسبة فوزه بـ"البوكر العربية"

رواية تغريبة القافر
رواية "تغريبة القافر"

يناقش الكاتب طارق إمام، الكاتب والشاعر زهران القاسمي زهران القاسمي، الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر العربية" عن روايته "تغريبه الكافر" عن دار صفصافة للنشر، وذلك في بث مباشر لأول مرة عبر جروب "نادي القراء المحترفين" بعد فوزه بالجائزة، وذلك في تمام التاسعة من مساء يوم الأحد 16 يوليو، وتدير الحوار مرامي شوقي.

يتناول اللقاء رواية "تغريبه الكافر" والأدب العماني والعديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الثقافي.

صدر عن دار ضمة للنشر، في الجزائر، طبعة جزائرية من رواية "تغريبه الكافر" للكاتب العماني زهران القاسمي، أول روائي عماني يفوز بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية، في دورتها السادسة عشرة لعام 2023.

تغريبه الكافر كما وصفتها جائزة البوكر العربية تعيد للراوي وظيفته الأولى وهي ري الناس وإشباع ظمئهم وتدور أحداثها في إحدى القرى العمانية عن أحد مقتفي أثر الماء، تستعين به القرى في بحثها عن منابع المياه الجوفية.

وعبر مسار الأحداث في "تغريبه الكافر" يتعرف القارئ على حياة الكافر منذ ولادته التي تكون مرتبطة بالماء، ومن متابعتنا لمسار شخصية البطل فأمه ماتت غرقا، ووالده طمر تحت قناة أحد الأفلاج حيث انهار عليه السقف، ينتهي سجينا في قناة أحد الأفلاج ليبقى هناك يقاوم للبقاء حيا، تعمل الرواية من منطقة جديدة في السرد، هي ذاكرة الأفلاج، والأفلاج نظام فلاحي لري البساتين، مرتبط بالحياة القروية في عمان ارتباطًا وثيقًا دارت حولها الحكايات والأساطير.

يذكر أن زهران القاسمي شاعر وروائي عماني، من مواليد دماء والطائيين، سلطنة عمان، عام 1974. صدر له أربع روايات: "جبل الشموع" عام 2013، "القناص" عام 2014، "جوع العسل" عام 2017، و "تغريبه الكافر" عام 2021، بالإضافة إلى عشرة دواوين شعرية و "سيرة الحجر 1 (قصص قصيرة، 2009) و" سيرة الحجر 2 "(نص، 2011).

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