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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الأوكراني: 9 سفن روسية موجودة في البحر الأسود في مهمة قتالية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، عن وجود 9 سفن روسية في البحر الأسود في مهمة قتالية من بينها أربع ناقلات صواريخ "كاليبر كروز".

فيما أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار أن قواتها تخوض "معارك ضارية" ضد القوات الروسية التي تمكنت من التقدّم في أربع مناطق على خط الجبهة في شرق البلاد.

وأوضحت في تصريح لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "معارك ضارية تدور في كل مكان والوضع معقد"، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تتقدّم من جهتها في منطقة واحدة في شرق البلاد ومنطقتين في جنوبها.

وذكرت أن "الجيش الروسي يتقدّم في مناطق أفدييفكا ومارينكا وليمان، كما يتقدّم أيضاً في قطاع سفاتوف".

من جانبها، قالت الرئاسة الأوكرانية، إنها تتوقع تلقي نحو مليار دولار إضافية من صندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام الحالي.

الأوكراني البحر الأسود سفن روسية كاليبر كروز القوات الروسية

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