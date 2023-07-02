تامر عاشور ينضم لترندات يوتيوب بأحدث أغنياته "اصحى للكلام"

حقق المطرب تامر عاشور نجاحًا كبيرًا بأحدث أعماله الغنائية “اصحى للكلام”، التي تخطت نصف مليون مشاهدة خلال أسبوع من طرحها، كما انضمت لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب.

أغنية “اصحى للكلام” من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع محمد مجدى.

وتقول كلمات الأغنية:

عارف انت ايه في حياتنا

انت نمرة كام

انت تبقى نمرة واحد

ايوة مش كلام

نور عيونا واللي بينا ذكريات قدام

اصحى للكلام

انت عقد فل ريحته فايحة في المكان

انت دعوة حلوة منا كانت وقت الادان

ليك مقامك او مكانك محفوظ

من زمان ايوة من زمان



الكلام الكلام ليك ياعم الغالي

منا تعظيم سلام للمقام العالي

لو تشاور اوام احنا ندي التمام

اصحى للكلام

الكلام الكلام ليك ياعم الغالي

منا تعظيم سلام للمقام العالي

لو تشاور اوام احنا ندي التمام

اصحى للكلام

انت شمس نورها جه يدفي قلبنا

انت عتبة كان قدمها حلو وربنا

ليك هنخلص حد يرفص نعمة ربنا

دة انت حظنا

انت حاجة كبيرة كنا في عرض ربعها

انت احلى سيرة دايما نحكي عنها



ايوة الدنيا كلها

الكلام الكلام ليك ياعم الغالي

منا تعظيم سلام للمقام العالي

لو تشاور اوام احنا ندي التمام

اصحى للكلام

جدير بالذكر أن حقق تامر عاشور مؤخرًا، نجاحًا كبيرًا بأغنية بحبك وخايف، وذلك عقب طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات محمد الشافعي، وتكوين إسلام رفعت، الإنتاج الموسيقي صالح ياسر.