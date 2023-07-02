هل يكون سن"بايدن" وضعف ذاكرته حاجزًا أمام نجاحه بالانتخابات.. محلل سياسي يوضح

علق روبرت باتيلو، المحلل السياسي، على زلات لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال كلماته في الفترة الأخيرة والتي أرجعها البعض لتقدمه في السن وضعف ذاكرته، مؤكدًا أن التحدي الأكبر للرئيس بايدن هو التعبير للأمريكيين عن انجازاته.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج"عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أكبر مشكلة يواجهها "بايدن"، هي التواصل مع الشعب الأمريكي، مشيرًا إلى أن بيدن خرج من جائحة كورونا وأزمة اقتحام الكونجرس، وبعض الشخصيات المتطرفة بالحزب الجمهوري قالو إنه لا يمكنه المرور بمشاريع كبيرة.

أهم إنجازات بايدن

وتابع، أن "بايدن"، مرر خطة إنقاذ البنية التحتية بـ 7 تريليونات دولار، واستطاع خفض التخضخم بمقدر تريليون ونصف خلال 11 شهرًا متتالية وكان قادرًا على تمرير قانون النقل الجماعي بالإضافة إلى 4 تريليونات دولار في مشروع سقف الدين التي جمعت بين أقصى اليمين وأقصى اليسار لتوحيد أمريكا وإبقائها آمنة.

وأشار إلى أن “بايدن"، استطاع إنهاء الحرب في أفغانستان، وقدم الدعم لأوروبا أكثر من أي رئيس مضى كما قام بتحدي الصين في جنوب المحيط الهادي لذا فسجله مذهل، مضيفًا أن كبار السن في أمريكا يتمتعون بقدر كبير من الذكاء والقدرة.

يذكر أن الرئيس "بايدن" كان قد أنهى كلمته قبل أيام بجملة "عاشت الملكة"، وفي خطاب آخر قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن يستطيع الفوز في الحرب بالعراق".