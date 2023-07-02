موجة من إلغاء الحجوزات السياحية تضرب فرنسا جراء الاضطرابات

تعرضت فرنسا لموجة من إلغاء الحجوزات السياحية جراء الإضرابات وأعمال العنف التي شهدتها على مدار الأيام الماضية، احتجاجًا على مقتل شاب من أصول جزائرية على يد الشرطة الفرنسية.

الاحتجاجات العنيفة التي امتدت إلى أنحاء مختلفة في فرنسا تسببت في تعرض العديد من الفنادق والمطاعم التي تعتبر من أكثر الوجهات السياحية شهرة في العالم لأضرار جسيمة، وفقًا لـ"القاهرة الإخبارية".

من جانبه، دعا اتحاد التجزئة الفرنسي الشرطة إلى تعزيز التدابير الأمنية حول المتاجر، لافتًا إلى أن أعمال النهب والتخريب طالت أكثر من 100 مادة غذائية وغير غذائية.

وفي غضون ذلك تزداد المخاوف من أن يشكل استمرار الاحتجاجات عقبة كبيرة أمام تنظيم الألعاب الأوليمبية، خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من الأحداث الرياضية سيقام في شمال باريس والتي تعرضت لأعمال شغب ونهب.

وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أنه في حالة استمرار تلك الاشتباكات وأعمال العنف فإن فرنسا تنتظر تكلفة باهظة نتيجة لإلغاء الحجوزات السياحية.