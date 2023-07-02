أحمد أبو العزم: حصلت على بطولة أوكرانيا لكمال الأجسام رغم تدني الأوضاع المعيشية

قال الكابتن أحمد أبو العزم، صاحب لقب بطولة أوكرانيا لكمال الأجسام، إنه حصل على الميدالية الذهبية في منافسات الرجال بأوركرانيا لكمال الأجسام بالرغم من تدني الأوضاع في الدولة.

بطولة أوكرانيا

وأكد أبو العزم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه يعيش في أوكرانيا منذ 14 عاما، ويمارس الرياضة منذ أكثر من 20 عاما، ولهذا كان حريص كل الحرص على المشاركة في بطولة أوكرانيا وإحراز اللقب.

وتابع: "بعد تعب كبير استطاعت حصد لقب بطولة أوكرانيا لكمال الأجسام بالرغم من سوء الأوضاع المعيشية في أوكرانيا بسبب الحرب، ولهذا استطاع تحقيق اللقب بالرغم من تدني الأوضاع المعيشية في أوكرانيا".

تدني أوضاع أوكرانيا

واستطرد: "تم تجهيزي رياضيًا بشكل قوي جداً بالرغم من الاجواء الصعبة، وكنا بننزل في أماكن تحت الأرض بسبب القصف الروسي في الساعات المتأخرة من الليل، وبالرغم من الظروف إلا أنني كنت حريص على الذهاب باستمرار للتمرين، ومحافظ على غذائي وجسمي جداً، وبفضل هذا الالتزام تمكنت من الفوز بالذهبية".